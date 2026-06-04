Detenida una pareja en Alcoy tras ser sorprendida vendiendo tusi, speed y otras drogas en la calle

La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a un hombre y una mujer, de 20 y 30 años, respectivamente, por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas. Ambos fueron sorprendidos mientras realizaban una venta de sustancias estupefacientes en la calle.

La intervención se produjo cuando una dotación de seguridad ciudadana, que realizaba labores de prevención, observó a los ahora detenidos manteniendo una conversación con una tercera persona. Los agentes comprobaron cómo la pareja entregaba un envoltorio a cambio de dinero, por lo que procedieron a interceptar a los implicados.

Fotografía de archivo de la comisaría de Alcoy. / juani ruz

Tras identificarse como agentes de la Policía Nacional, llevaron a cabo la identificación de todas las personas involucradas. Durante la actuación, los policías localizaron entre las ropas de los sospechosos una variedad de sustancias estupefacientes, así como alrededor de 200 euros en billetes fraccionados, lo que motivó la detención de ambos.

Intento de huida

En el momento de la detención la pareja intentó huir del lugar llegando a forcejear los agentes actuantes. Ante esta situación, fue necesario solicitar apoyo de otros indicativos policiales para garantizar la detención de los implicados.

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Las sustancias intervenidas se encontraban preparadas en dosis listas para su distribución y venta. Entre ellas se hallaron cocaína, tusi, speed, MDMA, éxtasis y marihuana. Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alcoy.