Detenida una pareja en Alcoy tras ser sorprendida vendiendo tusi, speed y otras drogas en la calle
Los arrestados trataron de huir y llegaron a forcejear con los agentes
La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a un hombre y una mujer, de 20 y 30 años, respectivamente, por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas. Ambos fueron sorprendidos mientras realizaban una venta de sustancias estupefacientes en la calle.
La intervención se produjo cuando una dotación de seguridad ciudadana, que realizaba labores de prevención, observó a los ahora detenidos manteniendo una conversación con una tercera persona. Los agentes comprobaron cómo la pareja entregaba un envoltorio a cambio de dinero, por lo que procedieron a interceptar a los implicados.
Tras identificarse como agentes de la Policía Nacional, llevaron a cabo la identificación de todas las personas involucradas. Durante la actuación, los policías localizaron entre las ropas de los sospechosos una variedad de sustancias estupefacientes, así como alrededor de 200 euros en billetes fraccionados, lo que motivó la detención de ambos.
Intento de huida
En el momento de la detención la pareja intentó huir del lugar llegando a forcejear los agentes actuantes. Ante esta situación, fue necesario solicitar apoyo de otros indicativos policiales para garantizar la detención de los implicados.
Las sustancias intervenidas se encontraban preparadas en dosis listas para su distribución y venta. Entre ellas se hallaron cocaína, tusi, speed, MDMA, éxtasis y marihuana. Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alcoy.
Suscríbete para seguir leyendo
- El conseller de Sanidad anuncia la licitación del centro de salud de La Condomina de Alicante para la próxima semana
- Una mujer fallece arrollada por un vehículo en el casco urbano de Alcoy
- Este es el acto nacional que acogerá Alcoy por la lluvia de millones de fondos europeos que ha logrado
- Primer aviso por altas temperaturas de la temporada en Alicante: hasta 40 grados se esperan este martes
- El interior de Alicante supera los 40 grados en una jornada tórrida
- Alcoy conecta talento y tradición industrial para crecer
- La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en Alcoy: más de 38.000 euros
- La entidad estatal Casa 47 anuncia 157 viviendas en Dénia, Elche, Monóvar, Novelda, Orihuela y Pedreguer