EASD Alcoi: Formació, valors i passió per l’ensenyament
Formació, valors i passió per l’ensenyament.
Aquesta és l’orientació de la feina formativa desenvolupada, des de ja fa més de 50 anys, per l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi. Una Escola que assumeix el repte de lliurar al seu alumnat una formació de qualitat que el prepare i li facilite la integració en el teixit laboral i que es troba en una constant feina de renovació i modernització didàctica, especialment fonamentada en l’aprenentatge per projectes i la integració de teoria i la pràctica, i de generació d’una oferta formativa ampla, diversa i connectada amb les necessitats laborals del nostre entorn més proper.
Som un col·lectiu de professors i professores que treballem amb il·lusió i passió per a generar una formació centrada en la creativitat com a difusora dels valors de respecte a la diversitat i a la multiculturalitat i assentada en la coeducació; uns formadors i formadores que s’esforcem per a construir, col·laborativament, una educació centrada en les necessitats del nostre alumnat, que l’acompanyem i l’estimulem en el seu procés de construcció de l’aprenentatge creatiu en disseny i que l’orientem cap a un disseny implicat en la millora social; uns apassionats i apassionades de l’ensenyament entès com una valuosa eina de superació personal, facilitadora de la igualtat d’oportunitats, del progrés, de la innovació i del benestar col·lectiu.
Estem molt orgullosos de la nostra història, del nostre treball educatiu i creatiu i de la formació especialitzada que oferim al nostre alumnat. Un treball i una formació que en nombroses ocasions ha estat reconeguda en el món del disseny. És el cas de la consolidació del Festival d’Animalcoi impulsat per la nostra Escola i de tot un conjunt de concursos de prestigi on el nostre alumnat ha estat seleccionat o premiat evidenciant la sintonia entre el nostre aprenentatge i les exigències del món professional. Hem tingut alumnat seleccionat i/o premiat en Disseny Gràfic al GaudeamusProjecta organitzat pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Barcelona i als Premis Josep Albert Mestre organitzat per la Confederació d’Escoles d’Art i Disseny; en Interiors al Concurs Antalia Decora; en Producte al Concurs Andreu World; en Il·lustració Aplicada al Concurs d’AITEX-ACETEX; en Moda en la Desfilada de Dissenyadors Emergents de la Mercedes-Benz Fashion Week i en el Clec Fashion Festival.
Tots aquests són els fils i la passió amb què volem continuar teixint, de la mà de la formació, el disseny i la creativitat, un millor futur per a tots i totes des del ferm convenciment de que la formació qualificada és la llavor d’un futur de progrés i benestar col·lectiu.
Si comparteixes aquests valors confia en nosaltres per a formar-te i obrir-te tot un món de possibilitats de futur, confia en nosaltres per a teixir el teu futur en l’àmbit del disseny.
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