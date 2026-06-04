Fundación Nirvel abre la convocatoria del II Certamen de Literatura Modernista centrado en la Casa del Pavo de Alcoy

Fundación Nirvel, como parte del patronato de Fundación Cabrera, ha anunciado la apertura de la convocatoria del II Certamen de Literatura Modernista, una propuesta cultural que regresa tras el éxito de su primera edición con el objetivo de promover la creación literaria y poner en valor el legado modernista de Alcoy.

El certamen se consolida así como una cita destacada dentro de la agenda cultural vinculada al Modernismo, un movimiento artístico y social que marcó el cambio entre los siglos XIX y XX y que continúa formando parte de la identidad histórica y patrimonial de la ciudad.

Desde la organización destacan que esta iniciativa pretende no solo reconocer la calidad literaria de los participantes, sino también acercar a la sociedad a una de las etapas más relevantes de la historia alcoyana. En este sentido, Alcoy vuelve a convertirse en el escenario de referencia para inspirar relatos que recuperen la estética, los valores y las transformaciones sociales asociadas al Modernismo.

Universo modernista

La convocatoria está abierta tanto a escritores noveles como a autores con trayectoria consolidada. Los participantes podrán presentar obras inéditas escritas en castellano o valenciano, siempre que mantengan una vinculación temática con el universo modernista.

Como principal novedad de esta segunda edición, los relatos deberán girar en torno a la Casa del Pavo, uno de los edificios más representativos del patrimonio modernista alcoyano. Las obras podrán abordar su relación con la arquitectura, el arte, la vida cotidiana, las leyendas o el contexto social de la época, desde perspectivas históricas, contemporáneas, realistas o de ficción.

El plazo para la presentación de originales permanecerá abierto hasta el próximo 31 de agosto de 2026. Las personas interesadas pueden consultar las bases completas de participación, así como la dotación de los premios, a través de la página web de Fundación Nirvel.

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La entrega de premios tendrá lugar el 16 de septiembre de 2026 en la propia Casa del Pavo, un enclave de gran valor patrimonial que acogerá el acto gracias a la colaboración entre Fundación Nirvel y Fundación Cabrera. Con esta iniciativa conjunta, ambas entidades refuerzan su compromiso con la difusión de la cultura, la promoción de las artes y la conservación de la herencia modernista de Alcoy.