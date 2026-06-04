Gestaser impulsa la transformación sostenible del barrio Sagrat Cor de Alcoy

La rehabilitación energética del barrio Sagrat Cor de Alcoy representa mucho más que una actuación constructiva. Se trata de un proyecto de transformación urbana que pone de manifiesto cómo la construcción puede convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, impulsar la sostenibilidad y revitalizar entornos consolidados. En esta línea, Gestaser participa en una de las intervenciones de regeneración urbana más relevantes que se están desarrollando actualmente en la ciudad.

La actuación contempla la rehabilitación integral de 18 bloques residenciales situados en la Avenida Andalucía y calles adyacentes, un conjunto de edificios que forman parte de la identidad histórica y social de este emblemático barrio alcoyano. Las obras, que se ejecutarán entre octubre de 2025 y julio de 2026, tienen como objetivo principal mejorar la eficiencia energética de las viviendas y proporcionar un mayor bienestar a sus residentes.

Para ello, se llevarán a cabo actuaciones sobre la envolvente de los edificios mediante la instalación de sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE), la sustitución de carpinterías y cubiertas, la renovación de los sistemas de producción de agua caliente sanitaria y la incorporación de instalaciones fotovoltaicas destinadas a aprovechar energías renovables. Estas medidas permitirán reducir significativamente el consumo energético y las emisiones asociadas, contribuyendo a la construcción de un barrio más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Además de la mejora energética, el proyecto incluye importantes trabajos de conservación y adecuación de los inmuebles, como la retirada de materiales con amianto, la reparación de fachadas, la mejora de la ventilación interior y la protección frente a la humedad. Todo ello contribuirá a crear viviendas más saludables, seguras y confortables para sus habitantes.

Uno de los aspectos más destacados de esta intervención es que se desarrolla en edificios habitados, lo que exige una planificación precisa y una coordinación constante para compatibilizar los trabajos con la actividad diaria de los vecinos. Esta capacidad de gestión es una muestra del compromiso de Gestaser con la ejecución responsable de proyectos que generan un impacto directo en las personas.

Financiada a través de los Fondos Europeos Next Generation, esta actuación convierte al barrio Sagrat Cor en un referente local de regeneración urbana sostenible. Para Gestaser, participar en proyectos de esta naturaleza supone seguir contribuyendo al desarrollo de Alcoy mediante soluciones constructivas innovadoras, eficientes y orientadas a crear espacios más habitables para las generaciones presentes y futuras.