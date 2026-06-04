Hostal Savoy: tradición, empleo y compromiso con el futuro de Alcoy

Desde 1964, varias generaciones del Hostal Savoy han trabajado con un mismo objetivo: ofrecer hospitalidad, generar oportunidades y contribuir al crecimiento de Alcoy desde el esfuerzo diario, la cercanía y el compromiso con las personas.

La hostelería no es únicamente un servicio. Es una actividad que mueve economía, crea empleo, impulsa el comercio local y proyecta la imagen de una ciudad hacia quienes la visitan. En su caso, siempre han entendido que el crecimiento de una empresa debe ir ligado al crecimiento de su entorno. Por eso, durante décadas, Hostal Savoy ha apostado por proveedores locales, por la contratación de trabajadores de la zona y por colaborar activamente en la vida social, cultural y empresarial de Alcoy.

Los valores que recibe de las generaciones anteriores propietarias del establecimiento siguen marcando hoy su manera de trabajar. Valores como el sacrificio, la honestidad, el respeto hacia los trabajadores y el cuidado del cliente como si fuera parte de su propia familia. Gracias a esa forma de entender la hostelería, han podido adaptarse a los cambios del tiempo sin perder su esencia.

En estos años han vivido momentos de crecimiento, pero también etapas difíciles para el sector. Aun así, siempre han mantenido la convicción de que invertir en calidad, en formación y en mejorar sus instalaciones era también invertir en el futuro de Alcoy y en el bienestar de sus vecinos y clientes. Cada mejora positiva en el establecimiento repercute también en quienes les visitan y en quienes forman parte del día a día de la ciudad. Cada visitante que llega a Alcoy y disfruta de su estancia, de la gastronomía o de sus fiestas, contribuye a fortalecer la economía local y a dar visibilidad a todo lo que Alcoy puede ofrecer.

Además de alojar turistas, Hostal Savoy también trabaja junto a empresas, entidades deportivas, asociaciones y eventos que generan movimiento económico y actividad durante todo el año. A lo largo de las décadas, también han tenido el privilegio de formar parte de momentos muy especiales para muchas familias alcoyanas, celebrando bodas, bautizos y comuniones en las que han visto reunirse y crecer a distintas generaciones. Esa cercanía con las personas les ha permitido crear vínculos que van mucho más allá de la hostelería y convertir su establecimiento en un lugar lleno de recuerdos compartidos. El equipo humano de Savoy entiende su establecimiento como un punto de encuentro donde conviven tradición, modernidad y oportunidades para seguir haciendo ciudad.

Mapa de ubicación del Hotel Hostal Savoy en Alcoy.

«Miramos al futuro con responsabilidad y con ilusión. Queremos seguir creciendo junto a Alcoy, generando empleo estable, apoyando iniciativas locales y manteniendo vivos los valores que nos enseñaron quienes levantaron este proyecto hace más de seis décadas», apunta Ramón Reche, gerente del Hostal Savoy. «Creemos firmemente que una empresa familiar no solo debe buscar resultados económicos, sino también dejar una huella positiva en las personas y en el lugar donde desarrolla su actividad», añade.

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Hostal Savoy seguirá trabajando con la misma filosofía de siempre: cercanía, esfuerzo y compromiso con Alcoy y con todos quienes forman parte de nuestra historia.