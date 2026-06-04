El hub industrial y tecnológico donde la innovación cobra vida

En un contexto económico que demanda entornos estables, conectados y con una alta calidad de vida, Alcoy se ha consolidado como un destino de inversión de alto potencial en la provincia de Alicante. La ciudad no solo capitaliza su herencia industrial, sino que la transforma mediante un ecosistema avanzado donde la formación, la tecnología y el desarrollo urbano convergen para potenciar el crecimiento empresarial.

Rodes: el epicentro de la nueva economía

La joya de esta propuesta es el Parque Tecnológico Urbano de Rodes. Más que un espacio físico, Rodes representa la vanguardia de la regeneración urbana y la digitalización. Este complejo actúa como un imán para empresas tecnológicas y startups que buscan un entorno colaborativo, combinando la rehabilitación de un histórico complejo industrial con instalaciones modernas diseñadas específicamente para facilitar la transferencia de conocimiento y la sinergia empresarial. Es, en esencia, el lugar donde la historia productiva de Alcoy se da la mano con el futuro digital.

Talento con sello propio

El verdadero motor de Alcoy es su capacidad probada para generar y retener talento altamente especializado. La ciudad garantiza una conexión directa entre el mundo académico y el empresarial, apoyándose en instituciones de referencia:

• La EPSA (Escuela Politécnica Superior de Alcoy): Cuna de ingenieros de primer nivel que nutren los sectores de la industria, la robótica y la tecnología.

• La EASD (Escuela de Arte y Superior de Diseño): Un referente que aporta el componente creativo y de innovación estética, vital para la competitividad en sectores como el textil, el diseño de producto y la comunicación.

Innovación de alcance internacional

La competitividad de Alcoy no es accidental; es el resultado de un ecosistema que permite a las empresas competir en mercados globales. Destaca especialmente la presencia de AITEX (Instituto Tecnológico Textil), un centro de investigación de vanguardia mundial que no solo impulsa el sector textil técnico, sino que lidera la innovación en materiales avanzados y sostenibilidad, proyectando el saber hacer alcoyano a todo el planeta.

Un entorno diseñado para crecer

Alcoy ofrece una combinación diferencial difícil de encontrar en zonas tensionadas. Por ejemplo, una ubicación estratégica con el eje interior Alicante-Valencia, conectada por la A-7, lo cual facilita una logística eficiente. Por otro lado, una diversidad productiva, a través de un tejido sólido que abarca desde la cosmética y el metal hasta la industria agroalimentaria y las tecnologías emergentes. Sin olvidar, la calidad de vida, con un entorno humano, cultural y natural que permite a los profesionales desarrollar proyectos de vida plenos.

Desde Invest in Alcoy, facilitamos el aterrizaje de nuevas inversiones, acompañando a las empresas en su implantación y conectándolas con este vibrante ecosistema. Alcoy no es solo un destino; es una decisión estratégica para quienes buscan una ciudad preparada, competitiva y orientada al futuro.