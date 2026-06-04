Lolo Restaurante, un viaje gastronómico a la tradición alcoyana

En la Partida Rambla Alta, a las faldas de la Serreta y cerca del Parque Natural de la Font Roja, Lolo Restaurante se ha consolidado como una de esas direcciones que explican Alcoy desde la mesa. Su propuesta no se limita a servir buenos platos: invita a detenerse, mirar el paisaje y reconocer en cada receta una forma de entender la cocina ligada al territorio, al producto fresco y a la hospitalidad de siempre.

Al frente de este proyecto está Juan Manuel Alonso, Lolo para varias generaciones de alcoyanos. Su trayectoria en los fogones se ha construido sobre una idea sencilla y exigente: escoger el mejor ingrediente, respetar su punto y evitar artificios innecesarios. Cada jornada comienza con la selección del producto de mercado, una rutina que marca el carácter de la casa y que permite adaptar la cocina a la temporada, a la calidad disponible y a ese criterio profesional que solo da el oficio.

Esa cocina de mercado se expresa en una carta donde conviven arroces, pescados, carnes a la brasa y platos tradicionales de la zona. Los arroces con sepia y alcachofitas, con bacalao y coliflor son ejemplo de una filosofía que convierte el producto cercano en una experiencia reconocible. También los pescados, las carnes y las elaboraciones de raíz alcoyana mantienen viva una memoria gastronómica que Lolo actualiza sin desdibujarla.

El restaurante se encuentra a las faldas de la Serreta y cerca del Parque Natural de la Font Roja / .

El entorno completa el relato. Alejado del ruido urbano, pero conectado con la ciudad, el restaurante ofrece un espacio amplio y acogedor para comidas familiares, celebraciones, encuentros de amigos o sobremesas. Sus salones permiten atender a numerosos comensales sin renunciar a un trato cercano, uno de los rasgos que explican la fidelidad de quienes vuelven y recomiendan la experiencia.

Entre sus señas de identidad destacan las semanas temáticas, convertidas en citas esperadas por los amantes de la buena mesa. La Semana de los Arroces, la Semana de la Carne y la Semana Marinera permiten descubrir distintas facetas de su cocina a través de menús específicos, pensados para poner en valor sabores concretos y productos de temporada. Son jornadas gastronómicas que enriquecen la oferta culinaria local y refuerzan el vínculo entre restaurante, cliente y territorio.

Lolo Restaurante es, en definitiva, una parada imprescindible para quienes buscan una experiencia con alma alcoyana. Producto fresco, paisaje, tradición y oficio se unen en un establecimiento donde comer sigue siendo un acto de encuentro, memoria y disfrute compartido. En cada servicio, la casa reivindica el placer de sentarse a la mesa sin prisas, con platos reconocibles, atención cercana y una cocina honesta que mira a la terreta.

Dirección

Mapa de la ubicación de Lolo Restaurante.

Partida Rambla Alta, 98 03818 Alcoy

Teléfono: 965 54 73 73