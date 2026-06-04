El PSOE de l'Alqueria d'Asnar exige al alcalde que active la solución ofrecida por la Diputación para cubrir la Secretaría municipal

La crisis provocada por la vacante de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar, que desde hace meses mantiene bloqueados numerosos procedimientos administrativos y proyectos municipales, ha sumado un nuevo capítulo. Después de que el Ministerio de Función Pública rechazara la comisión de servicios planteada por el consistorio y de que la Generalitat Valenciana comunicara la inexistencia de funcionarios habilitados nacionales interesados en ocupar temporalmente la plaza, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado al alcalde que solicite de forma inmediata la comisión circunstancial ofrecida por la Diputación de Alicante para cubrir estas funciones.

Los socialistas han registrado una instancia en el Ayuntamiento en la que exigen la adopción urgente de esta medida, al considerar que es la única alternativa viable para poner fin a una situación que califican de "insostenible". Según el PSPV, los últimos pronunciamientos de las administraciones competentes evidencian que las vías exploradas hasta ahora por el gobierno local han resultado infructuosas.

"Las excusas se han acabado. Todas las opciones que el alcalde pretendía utilizar han fracasado y ahora solo queda adoptar la solución que la Diputación de Alicante ha puesto sobre la mesa", ha afirmado el concejal socialista Andreu Ripoll.

Desde el PSOE denuncian que la falta de un secretario-interventor está provocando una auténtica parálisis administrativa en el municipio. Entre las consecuencias citan la ausencia de liquidación presupuestaria, la falta de aprobación del presupuesto municipal para 2026 y la paralización de numerosos expedientes.

Parálisis administrativa y económica

Asimismo, sostienen que esta situación está afectando directamente al tejido asociativo local, ya que las entidades continúan sin percibir las subvenciones municipales que les corresponden. También advierten de retrasos en proyectos considerados estratégicos para el municipio, como la construcción del nuevo colegio, debido a las dificultades para tramitar los procedimientos administrativos necesarios.

Los socialistas alertan además de que la ausencia de un secretario o secretaria impide validar con normalidad numerosos actos administrativos, generando una situación de inseguridad jurídica que no debería prolongarse en una administración pública.

"El problema ya no es la falta de soluciones. El problema es la falta de voluntad política para aplicarlas. La Diputación ha ofrecido una salida rápida y viable y el alcalde sigue sin adoptar las medidas necesarias para desbloquear el Ayuntamiento", ha señalado Ripoll.

Por ello, el PSPV exige que se tramite con carácter urgente la comisión circunstancial ofrecida por la institución provincial y que la Alcaldía informe públicamente de todas las gestiones realizadas hasta la fecha para cubrir la vacante de Secretaría-Intervención.

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"Los vecinos de l'Alqueria no pueden seguir pagando las consecuencias de esta situación. Necesitamos un Ayuntamiento que funcione con normalidad, que apruebe sus presupuestos, que pueda abonar las subvenciones a las asociaciones y que avance en proyectos fundamentales para el futuro del municipio", concluyen los socialistas.