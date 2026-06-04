Tomás Verdú recibe el Premi Ciutat d’Alcoi de Teatre ‘Pep Cortés’ 2025 en la Mostra de Teatre

La XXXV Mostra de Teatre d’Alcoi, Fira d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana, ha acogido la entrega del Premi Ciutat d’Alcoi de Teatre ‘Pep Cortés’ 2025 al joven dramaturgo Tomás Verdú, recogiendo así uno de los galardones más veteranos de la literatura dramática española, con más de medio siglo de trayectoria. El autor ha sido distinguido por su obra Les carcasses, que apunta a una visión crítica sobre el tema de la vivienda.

El reconocimiento fue entregado por el alcalde de Alcoy, Toni Francés, y la concejala de Cultura, Elisa Guillem, durante un acto celebrado en el Teatre Calderón. La entrega coincidió con la participación de Verdú en la programación de la Mostra, donde había actuado esa misma mañana como integrante del reparto de Abocador, de Bramant Teatre.

Actor, director y dramaturgo, Verdú ha desarrollado una voz escénica propia marcada por el humor y la crítica social. Su obra Les carcasses fue seleccionada por el jurado entre las 69 candidaturas presentadas. El texto aborda la problemática del acceso a la vivienda a través de una situación tan insólita como reveladora: la convivencia forzada entre un joven de 23 años, un hombre de 45 y un superhéroe jubilado de 75.

“La obra está escrita desde un punto de vista surrealista porque lo que está ocurriendo con este tema también lo es. Incluso resulta violento, pero quería abordarlo desde la comedia”, explicó el autor tras recibir el premio.

Verdú agradeció además pasar a formar parte del palmarés de un certamen por el que han pasado figuras destacadas de la dramaturgia como Rodolf Sirera, Lluïsa Cunillé o Juli Disla. Asimismo, reivindicó el papel de iniciativas como la Mostra de Teatre d’Alcoi para impulsar el relevo generacional y fortalecer el tejido de las artes escénicas.

La Mostra encara su última jornada

La Fira d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana celebra su jornada de clausura con una programación que incluye propuestas para todos los públicos. Entre ellas destacan el espectáculo familiar Monstre rosa (Zum Zum Teatre, Cataluña), la pieza de danza Flop (Cía. Antonio Ruz, Andalucía), el montaje de calle I si fem un clàssic? (Visitants, Comunitat Valenciana) y la adaptación teatral de Misery, basada en la célebre novela de Stephen King.

Recortes

Más allá de la exhibición artística, la jornada estará marcada por una intensa agenda profesional que reunirá a cerca de 300 acreditados. Asociaciones de empresarios, creadores, gestores culturales, autores e intérpretes han impulsado diversas acciones para visibilizar su apoyo a la Mostra y expresar su preocupación por los recortes aplicados este año por el Institut Valencià de Cultura, una situación que, según el sector, compromete la viabilidad futura del certamen.

“Este es el mercado natural del teatro valenciano, donde se encuentran programadores y creadores y de donde surgen contrataciones para teatros de toda la Comunitat Valenciana”, señaló Pepe Ayelo, presidente de la asociación Gestores Culturales.

En la misma línea se expresó Teresa García, programadora del Teatre Ateneu de Tàrrega y miembro de la Xarxa Alcover, quien destacó el papel de la feria como punto de encuentro para programadores de distintos territorios de habla compartida interesados en conocer la diversidad y creatividad de la producción escénica valenciana.

Alto nivel

El elevado nivel artístico de las 19 propuestas seleccionadas ha provocado que varias funciones concluyan con el público puesto en pie, mientras que el jurado profesional afronta una compleja deliberación para decidir el palmarés de esta XXXV edición.

Durante la jornada también recogerán sus galardones los ganadores del Premi Mostra de Teatre d’Alcoi 2025. En la edición anterior fueron distinguidos El Bosque de Coco (La Buena Compañía, Madrid), Cuatro días, cuatro noches (La Portuaria, Comunitat Valenciana), Caos (Teatre de l’Abast, Comunitat Valenciana) y Yo soy 451 (La Teta Calva, Comunitat Valenciana), montaje que recientemente obtuvo el Premio Max a la Mejor Adaptación por su particular aproximación a la novela Fahrenheit 451.

“Todavía es pronto para hacer balance, pero tenemos la sensación de que esta edición está siendo muy fructífera para los profesionales y de que existe un sentimiento de unión que favorece el dinamismo y el crecimiento de nuestra escena, que es precisamente uno de los grandes objetivos de la Mostra”, afirmó la concejala de Cultura, Elisa Guillem.

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La organización ofrecerá en los próximos días una valoración global de la edición, acompañada de los datos de asistencia, el palmarés definitivo y las principales conclusiones de una Mostra que pone el broche final a su trigésimo quinta edición.