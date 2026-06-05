Alberto Acosta Sánchez, Sant Jordiet 2027: «Cuando escuché mi nombre no me lo creía»

Alberto Acosta Sánchez, Sant Jordiet 2027 de las Fiestas de Alcoy, ha vivido este viernes su primer día al frente del cargo con una visita de los medios de comunicación a su colegio, Esclavas Alcoy. «Cuando dijeron mi nombre no me lo creía. El Sant Jordiet es lo que más me gusta de las Fiestas», ha confesado el pequeño, de siete años.

Miembro de la filà Mudéjares, Alberto fue elegido este jueves por la noche durante el tradicional sorteo. Su número, el 6, resultó agraciado después de que Mateo Vilaplana Blaak, Sant Jordiet 2026, ejerciera de mano inocente y extrajera la bola que determinó el nombre del próximo protagonista de la trilogía festera.

El Sant Jordiet 2027 junto al director del colegio Esclavas, Antonio Simarro y la tutora, Elisa Montllor. / Juani Ruz

El niño ha reconocido que uno de los actos que espera con más ilusión es la Aparición de Sant Jordiet, que se celebra el último día de la trilogía. En ese momento, el protagonista hace su entrada sobre un corcel blanco en lo alto del castillo de la plaza de España ante cientos de personas que aguardan con emoción la escena. Como marca la tradición, Sant Jordiet lanza cerca de 20.000 flechas al público. «Siempre he querido tirar las flechas», ha asegurado.

Un compañero muy querido

Durante la visita, sus compañeros no escatimaron elogios hacia él. «Siempre se preocupa por mí», afirmaba uno de ellos, mientras otra compañera destacaba que «es muy guapo». El director del colegio Esclavas Alcoy, Antonio Simarro, subrayó la relevancia de la elección para el centro. «Es la primera vez que tenemos un Sant Jordiet en nuestro colegio. Es un orgullo inmenso porque se trata de una de las figuras más queridas de las Fiestas de Alcoy. Es una inmensa alegría», señaló.

Imágenes de la Asamblea de la Asociación de San Jorge /

Por su parte, su tutora, Elisa Montllor, destacó las cualidades personales del pequeño. «Ya lo han dicho sus compañeros: es un muy buen niño y un gran compañero. Es un chico de paz, que siempre busca que sus compañeros se porten bien», explicó. Entre las aficiones de Alberto destacan las matemáticas, su asignatura favorita, así como el tenis y el fútbol. Además, es seguidor del Real Madrid.

Una familia ligada a la Fiesta

La vinculación de la familia con la fiesta es estrecha. Su hermana Carmen, tres años mayor que él, fue gloriereta de la filà Mudéjares hace un año. Sus padres, Alberto y Carmen, ambos médicos, forman parte de la filà Almogàvers (conocida popularmente como los Palominos) junto a su grupo de amigos desde hace años.

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Con esta designación, los Mudéjares vuelven a ostentar el cargo de Sant Jordiet apenas una década después de su última representación. El anterior Sant Jordiet de la filà fue Juanjo Valls, en 2017.