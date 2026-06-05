Alcoy se convierte en centro europeo del modernismo con la celebración de dos encuentros internacionales en septiembre

Alcoy reforzará el próximo mes de septiembre su posición como una de las ciudades de referencia del modernismo europeo al convertirse en sede de dos importantes encuentros internacionales vinculados a la conservación, promoción y difusión de este patrimonio cultural. La ciudad albergará la Asamblea General de la RANN (Réseau Art Nouveau Network) y una nueva reunión de trabajo del proyecto europeo New EUtopia, dos iniciativas que reúnen a especialistas, gestores culturales y representantes institucionales de distintos países europeos.

La confirmación de Alcoy como anfitriona de estas citas se ha producido durante el simposio internacional de la RANN y la reunión del grupo de trabajo de New EUtopia celebrados recientemente en Budapest. En este encuentro participaron la concejala de Turismo, Lorena Zamorano, y la directora de Turismo, Paola Pons, quienes mantuvieron diferentes reuniones de trabajo y coordinaron los preparativos de las jornadas que tendrán lugar en la ciudad.

La celebración de ambos encuentros supondrá la llegada de 51 profesionales y expertos internacionales procedentes de 16 territorios europeos. Entre las ciudades representadas figuran Terrassa, Reus, Palermo, Riga, Budapest, Turín, Târgu Mureș, Oradea, Darmstadt, Bruselas, Mannheim, Wiesbaden, Nancy, La Chaux-de-Fonds, Aveiro y Liubliana. Todos ellos participarán tanto en la asamblea de la red europea como en las sesiones técnicas relacionadas con el desarrollo del proyecto New Eutopia.

Cultura, urbanismo y economía

Las jornadas servirán para compartir experiencias, metodologías y estrategias que permitan utilizar el modernismo como una herramienta de difusión cultural, regeneración urbana y dinamización económica. Asimismo, se abordarán nuevas fórmulas de colaboración entre ciudades que comparten un importante legado arquitectónico y artístico vinculado al movimiento Art Nouveau.

Dentro del proyecto New EUtopia, cofinanciado por el programa Europa Creativa y desarrollado entre 2024 y 2027, cada una de las doce ciudades participantes impulsa iniciativas adaptadas a sus necesidades y características. En el caso de Alcoy, la línea de trabajo se centra en la consolidación y promoción de la Fira Modernista como uno de los principales acontecimientos culturales del municipio. Entre las acciones previstas destacan la creación de una base de datos digital especializada, la recopilación y catalogación de imágenes históricas y patrimoniales, así como la elaboración de nuevos materiales audiovisuales destinados a la divulgación de este legado.

Alcoy internacional

Además de los aspectos técnicos y profesionales, la celebración de estos encuentros internacionales supondrá una oportunidad para proyectar la imagen de Alcoy en el ámbito europeo, mostrando la riqueza de su patrimonio modernista, su oferta cultural y su capacidad para acoger eventos de carácter internacional.

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha destacado la relevancia de esta cita para la ciudad, subrayando que la presencia de expertos procedentes de diferentes países permitirá dar a conocer el valor histórico y cultural de Alcoy. Asimismo, ha señalado que este tipo de iniciativas contribuyen a que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de su patrimonio y del reconocimiento que este recibe en el ámbito europeo.

Noticias relacionadas

Alcoy forma parte de la RANN, una red internacional dedicada a la protección y promoción del patrimonio modernista, desde la que se impulsan proyectos de cooperación que utilizan este legado histórico como motor de desarrollo cultural, turístico y social.