Lo que descubren los investigadores de los neandertales en Alcoy: una nueva excavación en el Abric del Cint profundiza en el pasado más remoto

Alcoy vuelve a situarse en el mapa de la investigación arqueológica con el inicio de una nueva campaña de excavaciones en el Abric del Cint, un proyecto que se desarrollará durante los próximos cuatro años y que permitirá seguir profundizando en el conocimiento de los grupos humanos que ocuparon este enclave de la Serra de Mariola durante la Prehistoria. La iniciativa refuerza la apuesta de la ciudad por la investigación y la divulgación científica a través del Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo, una institución que continúa impulsando proyectos destinados a ampliar el conocimiento sobre el pasado del territorio.

El pasado lunes tuvo lugar una visita institucional al yacimiento, ubicado en la ladera del Barranc del Cint, un espacio natural de gran valor patrimonial y científico que se ha convertido en una referencia para el estudio de los últimos grupos de neandertales que habitaron la Península Ibérica. La concejal de Patrimonio Cultural y Turismo, Lorena Zamorano, acudió al enclave acompañada por la directora y personal técnico del museo municipal para conocer de primera mano los avances de la actual campaña arqueológica y los objetivos planteados para los próximos años.

Los trabajos están dirigidos por un equipo de jóvenes investigadores formado por J. Martín, L. Hernández, S. Sossa y A. Mayor. La actuación se enmarca en el Plan General de Investigación autorizado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio bajo el título “Barrancos habitados: poblamiento humano y arqueología en la Serra de Mariola”. Este programa tiene como finalidad profundizar en el estudio de la ocupación humana de este entorno natural a lo largo de diferentes periodos históricos, así como revisar y actualizar los resultados obtenidos en intervenciones anteriores.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la revisión de las excavaciones realizadas en 1953 en este mismo yacimiento. Los nuevos trabajos permitirán aplicar metodologías y técnicas arqueológicas mucho más avanzadas que las disponibles hace décadas, lo que podría aportar información inédita sobre las comunidades neandertales que utilizaron este espacio como refugio y lugar de asentamiento temporal.

La concejala Lorena Zamorano ha explicado que existe una gran expectativa ante los posibles hallazgos que puedan surgir de esta nueva etapa de excavaciones, no solo en relación con la presencia humana en la zona, sino también respecto a la reconstrucción del paisaje y las condiciones climáticas que caracterizaban el territorio en aquella época.

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Además, Zamorano ha destacado la importancia del Barranc del Cint como corredor natural utilizado por distintos grupos humanos desde el Pleistoceno. Este enclave, señaló, constituye una oportunidad excepcional para comprender mejor la evolución de los asentamientos prehistóricos en la Serra de Mariola y su relación con el entorno. La edil también ha apoyado el papel que desempeña el Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo en la promoción de proyectos de investigación de alto nivel y en el apoyo a jóvenes arqueólogos procedentes de diferentes puntos del país.