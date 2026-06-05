El Pleno de Alcoy aprueba una moción en defensa de la educación pública, inclusiva y en valenciano con el voto en contra de PP y Vox

El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado en el Pleno celebrado el viernes una moción de apoyo a la educación pública con la que reafirma su compromiso con un modelo educativo de calidad, inclusivo y en valenciano. La propuesta, elaborada en colaboración con representantes de la comunidad educativa, ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, Compromís y Guanyar, mientras que PP y Vox han votado en contra. Todo ello se ha llevado a cabo en un salón de plenos abarrotado por la comunidad educativa que se moviliza de nuevo ante una moción que deriva de sus reivindicaciones en el ámbito de la huelga del sector.

La iniciativa se enmarca en un contexto de movilización del sector educativo en toda la Comunidad Valenciana, una dinámica a la que también se han sumado los centros educativos alcoyanos. Entre las principales reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa figuran el aumento de las plantillas docentes, la reducción de las ratios en las aulas, la mejora de las condiciones laborales del profesorado, la disminución de la carga burocrática, el incremento de los recursos destinados a la educación inclusiva y la protección y promoción del valenciano en el ámbito educativo.

La moción aprobada recoge diversas demandas específicas trasladadas por los centros de la ciudad. Entre ellas destaca la preocupación por la posible supresión de unidades educativas en la enseñanza pública, una medida que podría afectar a algunos centros alcoyanos. En este sentido, el acuerdo expresa el rechazo a la eliminación de la unidad de 3 años del CEIP El Romeral, una cuestión que ha generado inquietud entre las familias y la comunidad escolar.

Profesorado y alumnado han estado presentes para asistir a la votación de la moción en la que han colaborado. / Juani Ruz

Soluciones urgentes

Otro de los puntos centrales de la moción es la necesidad de acelerar las inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras educativas de la ciudad. El texto aprobado reclama una solución urgente para la situación del IES Andreu Sempere, una reivindicación histórica de la comunidad educativa alcoyana. Asimismo, solicita la ejecución de las actuaciones previstas para el IES Pare Vitòria dentro del Pla Edificant, el programa impulsado para la construcción, reforma y mejora de centros educativos.

Además, el acuerdo insta a iniciar los trámites necesarios para incorporar al Pla Edificant otros centros de la ciudad, concretamente Cotes Baixes y El Romeral, con el objetivo de que puedan beneficiarse de futuras inversiones que permitan mejorar sus instalaciones y responder a las necesidades educativas actuales.

A través de esta moción, el Ayuntamiento de Alcoy solicita a la Conselleria de Educación que refuerce el sistema educativo público mediante una mayor dotación de recursos humanos y materiales, garantizando además una oferta educativa suficiente que responda a las necesidades de la población. El texto también pone el acento en la importancia de asegurar una educación accesible, inclusiva y de calidad para todo el alumnado.

El acuerdo aprobado expresa igualmente el respaldo institucional del consistorio al profesorado, al personal educativo, al alumnado y a las familias que trabajan y defienden la educación pública. Del mismo modo, muestra el apoyo del Ayuntamiento a las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa para reivindicar mejoras en el sistema y reclamar una apuesta decidida por una enseñanza pública de calidad, inclusiva y en valenciano.