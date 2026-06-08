Alcoy investiga a una funcionaria por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos menores

El Ayuntamiento de Alcoy ha abierto una investigación sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos menores. Un proceso por el que se le ha abierto expediente disciplinario a una técnica del área de Servicios, que permanece de baja desde su apertura.

El ejecutivo municipal ha pedido "prudencia mientras continúa la investigación sobre las presuntas irregularidades administrativas", destacando que fue el propio alcalde Toni Francés "quien impulsó la apertura del expediente disciplinario, nada más enterarse de los posibles hechos". Esta funcionaria pertenece a la Inspección General de Servicios (IGS) y la investigación busca aclarar si benefició a su marido en una serie de contratos menores. Desde el Consistorio no han cifrado la cuantía de los contratos.

En un comunicado el Consistorio explica que "ante las informaciones publicadas en las últimas horas sobre el expediente disciplinario abierto a una funcionaria por presuntas irregularidades administrativas, desde el Ayuntamiento de Alcoy se quiere trasladar un mensaje de prudencia, responsabilidad y respeto por el procedimiento que se está llevando a cabo".

Así, "en primer lugar se subraya que fue el propio alcalde quien, tan pronto como tuvo conocimiento de los presuntos hechos, impulsó la apertura de un expediente disciplinario para aclarar qué había ocurrido. La voluntad del Ayuntamiento ha sido desde el primer momento actuar con transparencia, rigor y responsabilidad".

Análisis de la documentación

"En estos momentos, el expediente disciplinario continúa en fase de análisis y la técnica afectada se encuentra de baja médica, por lo que no continúa ejerciendo su trabajo con total normalidad, tal como se ha difundido. Por tanto, todavía se está revisando toda la documentación y analizando el conjunto de las actuaciones para determinar exactamente qué ha pasado y, en su caso, adoptar las medidas que correspondan".

Este gobierno, en el momento que detecta cualquier posible irregularidad, actúa en consecuencia, llegando hasta las últimas consecuencias para aclarar los hechos y garantizar la máxima transparencia Toni Francés — Alcalde de Alcoy

"Asimismo, se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos políticos para que, ante cualquier asunto de interés público, prioricen siempre la información contrastada y los canales institucionales por encima de rumores, especulaciones o informaciones parciales", han destacado desde el equipo de gobierno.

"El Ayuntamiento mantiene una voluntad permanente de transparencia y colaboración con todos los representantes municipales, que dispondrán de toda la información que legalmente corresponda siempre que la soliciten por los conductos establecidos. Solo desde el rigor, el respeto a los procedimientos y la confianza en las instituciones se puede contribuir a un debate público constructivo y responsable".

El primer edil ha afirmado que "este gobierno, en el momento que detecta cualquier posible irregularidad, actúa en consecuencia, llegando hasta las últimas consecuencias para aclarar los hechos y garantizar la máxima transparencia".

El ejecutivo asegura que ya ha "previsto adoptar medidas para evitar que situaciones similares puedan volver a producirse"

En cualquier caso, el Ayuntamiento "continuará trabajando con la máxima seriedad, responsabilidad y transparencia para aclarar los hechos, garantizando el respeto a los procedimientos administrativos y a los derechos de todas las personas implicadas. Además, ya se ha previsto adoptar medidas para evitar que situaciones similares puedan volver a producirse".

Guanyar

Por su parte desde Guanyar han señalado que "ante las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación sobre un presunto caso de adjudicaciones irregulares vinculadas al Departamento de Inspección General de Servicios (IGS) del Ayuntamiento de Alcoy son de una enorme gravedad y exigen una respuesta inmediata, clara y transparente por parte del gobierno municipal".

Exigimos al gobierno municipal que informe con total transparencia sobre el alcance de las investigaciones, los mecanismos de control aplicados y las medidas adoptadas Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Ante estos hechos, Sergi Rodríguez, portavoz de la plataforma ciudadana, ha manifestado en un comunicado que “exigimos al gobierno municipal que informe con total transparencia sobre el alcance de las investigaciones, los mecanismos de control aplicados y las medidas adoptadas para garantizar la correcta utilización de los recursos públicos. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ha pasado, desde cuando se tenía conocimiento de la situación y qué actuaciones se han llevado a cabo para evitar cualquier posible conflicto de intereses o irregularidad administrativa”.

Las noticias aparecidas "son de una alta gravedad y, por lo tanto, hay que clarificarlas. Si las irregularidades se confirmaran, Guanyar Alcoi exigirá inmediatamente las responsabilidades políticas correspondientes al jefe del departamento afectado y al conjunto del gobierno municipal, así como las depuraciones técnicas que sean necesarias".

"La defensa de los intereses públicos, la transparencia institucional y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones tienen que estar por encima de cualquier otra consideración. Por eso, reclamamos una investigación rigurosa, el acceso a toda la información relevante y la comparecencia pública de los responsables políticos para dar las explicaciones oportunas", han añadido desde Guanyar.

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