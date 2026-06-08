Las candidaturas en Alcoy a un año de las elecciones: un nombramiento oficial, unas primarias, dos partidos por decidir y un alcalde en vilo

A menos de un año para las elecciones municipales hay muchas dudas sobre los candidatos que concurrirán a la cita, prevista para el 23 de mayo de 2027. El primer nombre confirmado es el de Compromís cuyo vicealcalde Àlex Cerradelo repetirá al frente de la formación valencianista, según ha anunciado este lunes su partido. Pero del resto hay muchas incógnitas por despejar, con PSOE, PP y Vox por nombrar candidato y Guanyar con unas primarias previstas para julio.

La principal es la del actual alcalde Toni Francés. Tras cuatro mandatos al frente del Ayuntamiento, el primer edil se espera que aclare en breve si vuelve a liderar a los socialistas o deja paso a, probablemente, su secretaria general y concejal de Turismo, Lorena Zamorano. Está en su mano si así lo quiere repetir al frente.

Hace un año el alcalde no aclaró en rueda de prensa si su intención es repetir, algo que el PSOE deja en manos de los munícipes de las grandes ciudades. Así, en junio de 2025 manifestó que seguía con la misma ilusión y ganas, pero sin desvelar si seguiría o no.

El alcalde todavía no ha manifestado ninguna decisión en este sentido a la dirección local del partido. Esta circunstancia pienso que juega en nuestra contra Lorena Zamorano — Secretaria general del PSOE de Alcoy

Estas declaraciones las realizó días antes de las primarias para la secretaría local del PSOE, donde Zamorano se impuso a Manuel Gomicia, que contaba con el respaldo de Francés, lo cual acrecentó la incertidumbre sobre los planes de Francés de cara las elecciones de 2027.

Y el primer edil se ha remitido este lunes a lo manifestado entonces, por lo que mantiene la incógnita, mientras que Zamorano ha apremiado al primer edil a tomar una decisión. La secretaria general de los socialistas alcoyanos ha recordado que "nuestro partido tiene unas normas y entre ellas la prerrogativa de los alcaldes y alcaldesas de poblaciones de más de 50.000 habitantes, como Alcoy, a repetir como candidatos sin pasar por primarias".

La concejal ha señalado que "el próximo 27 de junio ha convocado un comité federal el cual previsiblemente activará todos los procesos de cara al 2027. Si bien es cierto que el alcalde todavía no ha manifestado ninguna decisión en este sentido a la dirección local del partido. Esta circunstancia pienso que juega en nuestra contra".

Yo como siempre he dicho que estoy dispuesto a volver a encabezar la candidatura Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

Y es que Zamorano ha recordado que "estamos en año electoral y la gente confía en nosotros para revalidar el gobierno, pero pide saber ya quién será el candidato o candidata, y la propia agrupación local debe salir ya de esa incertidumbre y abrir una nueva etapa, un liderazgo, y trabajar en las propuestas que vuelven a ilusionar a los alcoyanos, a las personas que quieren el progreso para nuestra ciudad. Por lo tanto, esperamos que todo se resuelva en este mes".

Oposición

En cuando al PP, su portavoz y diputado provincial Carlos Pastor ha explicado que "a día de hoy no se ha hablado todavía de candidatos. Yo como siempre he dicho que estoy dispuesto a volver a encabezar la candidatura. Pero en ciudades de más de 50.000 habitantes la propuesta es del Comité Autonómico del partido".

Si el partido cuenta conmigo, estoy dispuesto, pero insisto que lo que el partido disponga David Abad — Portavoz de Vox de Alcoy

En cuanto a Vox, David Abad, que ha liderado la formación en los dos últimos comicios, ha señalado que "nosotros nos regimos por las directrices del partido. A día de hoy todavía no tenemos claro, supongo que en septiembre se empezará a tratar. Si el partido cuenta conmigo, estoy dispuesto, pero insisto que lo que el partido disponga".

Donde sí que hay primarias es en Guanyar, donde Sergi Rodríguez no se presenta a la reelección y ya han formalizado candidatura Rosanna Espinós Tortosa, Diego Fernández y una tercera persona. El plazo para presentar propuestas finaliza el 15 de junio y la votación se realizará en la primera quincena de julio.

Por su parte Compromís ha elegido por unanimidad al vicealcalde Àlex Cerradelo como candidato, según ha anunciado este lunes la formación valencianista. El edil de Compromís ha manifestado que "nuestro objetivo es impulsar unas políticas más ambiciosas, progresistas y útiles para la mayoría social que permitan transformar la ciudad".