Primer candidato confirmado para las elecciones en Alcoy: el vicealcalde Àlex Cerradelo repetirá al frente de Compromís

El vicealcalde de Alcoy, Àlex Cerradelo, repetirá al frente de Compromís en las elecciones municipales de mayo de 2027. La formación valencianista ha anunciado este lunes que Cerradelo será su candidato a la Alcaldía, después de que la asamblea de la formación lo ratificara por unanimidad.

Así, Compromís es el primer partido de la ciudad con representación municipal que da a conocer oficialmente a su candidato, cuando falta menos de un año para la cita electoral.

Cerradelo asume el reto con el propósito de aumentar la fuerza política de Compromís, que gobierna en coalición con el PSOE y que obtuvo en 2023 tres concejales, uno más que en 2029. El objetivo, según dice, es “impulsar unas políticas más ambiciosas, progresistas y útiles para la mayoría social que permitan transformar la ciudad”.

Nuestro objetivo es impulsar unas políticas más ambiciosas, progresistas y útiles para la mayoría social que permitan transformar la ciudad Àlex Cerradelo — Vicealcalde y candidato a la Alcadía de Alcoy por Compromís

El candidato ha expresado su “satisfacción y agradecimiento” por revalidar la confianza de la asamblea de Compromís, después de tres años formando parte del gobierno de Alcoy. Por eso, indica que “estamos trabajando para hacer posible una ciudad mejor, a veces no tan rápido como querríamos, pero merece la pena poder mejorar Alcoy”.

Avances

De hecho, Cerradelo ha reivindicado la gestión desarrollada en el gobierno local y defiende que “Alcoy ha avanzado pero todavía queda mucho por hacer y tenemos grandes retos por delante”. Por eso, según defiende, desde Compromís “aspiramos a mucho más, porque hemos demostrado que somos capaces de hacer progresar a nuestra ciudad”.

Entre las políticas impulsadas durante estos tres años, el vicealcalde señala que “hemos trabajado para hacer de Alcoy una ciudad referente en oportunidades, dinamismo y calidad de vida. Por eso, hemos superado la cifra récord de 17.000 cotizantes, estamos construyendo el nuevo acceso al polígono Santiago Payà después de 13 años, hemos recuperado el Sound Jordi y tenemos muy avanzado el nuevo Consultorio de la Zona Alta. Estos son algunos ejemplos de lo que somos capaces de hacer”.

A pesar de estos avances, Cerradelo considera que la ciudad necesita un impulso “más decidido”. El vicealcalde y candidato ha señalado que “hemos demostrado capacidad de gestión, ideas y compromiso con Alcoy. Pero para hacer realidad proyectos más transformadores y acelerar las políticas que la ciudad necesita, hay que reforzar el peso de Compromís en el Ayuntamiento”.

Proyecto de ciudad

Àlex Cerradelo explica que, después de su ratificación como candidato, desde Compromís siguen trabajando por un “proyecto de ciudad en positivo y centrado en las personas”. Por eso, anuncia que a partir de este momento “ya estamos trabajando para elaborar las mejores propuestas, sin divisiones que beneficien a la derecha. Pensamos que esto es lo que quiere la ciudadanía, como demuestran los buenos resultados que pronostican las encuestas para Compromís y Joan Baldoví”.

El vicealcalde considera que dentro de un año la ciudadanía podrá escoger entre dos opciones: “por un lado hay una ciudad que progresa y que lo hace con más impulso con Compromís, y por otro lado un Alcoy que mira al pasado y que retrocede en derechos con las opciones de derecha radical y extrema derecha”.

Con todo, con la ratificación de Àlex Cerradelo como candidato, Compromís "aprieta el acelerador con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027" y con la “voluntad de continuar ampliando la confianza de la ciudadanía”. Y Cerradelo concluye que “defendemos un proyecto que combina experiencia de gobierno, ambición transformadora y defensa de los intereses de Alcoy”.