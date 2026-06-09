Estas son las obras ganadoras de una exitosa Mostra de Teatre de Alcoy

La Mostra de Teatre d’Alcoi 2026 ya tiene ganadores. Los premios han ido a parar a El camino de la sal, Hongaresa Teatre (Comunidad Valenciana); NoDiva, de LaEstal (Comunidad Valenciana); y Flop, de Antonio Ruz (Andalucía), en una edición marcada por el incremento del público asistente pese a la disminución de las funciones por el recorte en la ayuda de la Generalitat, y las protestas del sector por el maltrato que denuncian por parte de la administración autonómica.

De esta forma, si la programación escénica de la XXXV Mostra de Teatre y XXXV Fira d’Arts Escèniques de la Comunidad Valenciana ha estado marcada por voces singulares y acercamientos originales al hecho escénico, el palmarés de los Premis Mostra d’Alcoi 2026 confirma la apuesta por la autoría como elemento indispensable de la creatividad y la inteligencia natural.

Representación de "El camino de la sal", uno de los espectáculos premiados / INFORMACIÓN

El panel de premiados incluye una de las voces más veteranas y personales del teatro valenciano junto a nuevas generaciones que hablan, precisamente, de la precariedad de las profesiones artísticas y a la danza, entendida como un espacio de experimentación.

Las tres piezas han sido distinguidas por un jurado profesional formado por Alicia Garijo Castelló, gestora cultural y exdirectora del Teatre Arniches; Laura Valero García, actriz, diseñadora gráfica y docente; Isabel Pérez Izquierdo, coordinadora de la Red Andaluza de Teatros; Manuel Pérez Muñoz, periodista cultural y crítico teatral; y Rafel Arnal Rodrigo, actor, músico y creador interdisciplinario.

La programación se abre a más disciplinas y a lenguajes innovadores, integrando las nuevas generaciones junto con formaciones más veteranas Josep Policarpo — Director artístico de la Mostra de Teatre d'Alcoi

La nueva creación de Paco Zarzoso para Hongaresa Teatre, El camino de la sal, es una de las premiadas. El jurado ha destacado este “texto travieso, irónico y autocrítico, de un marcado aliento contemporáneo, que se despliega con inteligencia teatral y precisión poética. La puesta en escena avanza con fluidez, capaz de hacer convivir el desconcierto, el humor y una mirada lúcida sobre las relaciones humanas y la voluntad de trascendencia”, según el acta del palmarés decidido por el jurado.

LaEstal, formación de la emergente Marta Estal, ha visto galardonado el espectáculo breve NoDiva, porque “combina registros muy diversos para dar forma a un cabaré en el que la divulgación de la ópera hace dialogar la alta cultura y la parodia cotidiana. La pieza destaca por la precisión con que transforma la experiencia en una mirada colectiva sobre el oficio”, han afirmado los cinco miembros del jurado.

La obra "NoDiva", una de las galardonadas / INFORMACIÓN

Finalmente, han escogido Flop, pieza breve de danza para calle creada por el prestigioso coreógrafo andaluz Antonio Ruz, por su “escritura coreográfica original, rica en hallazgos, con un inicio poco convencional que proyecta sencillez y complicidad con el público. Sobresale por la frescura de su lenguaje físico, la complicidad precisa de los intérpretes y una mirada de rabiosa contemporaneidad sobre la fragilidad de las relaciones humanas”.

Tres propuestas muy diversas en cuanto a los formatos, enfoques y disciplinas, que representan los nuevos caminos que abren las artes escénicas y confirman el protagonismo de la creatividad en la XXXV edición de la Mostra de Teatre. En una época que parece atravesada por la inteligencia artificial, los algoritmos y la repetición de fórmulas aprendidas -todo aquello de lo que rehúye la inteligencia natural– la programación de la feria ha apostado por voces propias, singulares y autorías marcadas.

Crecimiento

El balance que se hace es muy positivo para una Mostra de Teatre que vio peligrar la celebración de su XXXV edición por el recorte de un 33% del presupuesto destinado por parte del Institut Valencià de Cultura (IVC). Y que se ha salvado gracias al fuerte compromiso del Consistorio alcoyano para no dejarla caer, con un incremento de su aportación. Un esfuerzo que ha encontrado un apoyo cerrado y unánime por parte del sector, así como del público.

Este año se ha incrementado el interés y participación de profesionales porque la feria es un lugar de encuentro imprescindible Elisa Guillem — Concejal de Cultura de Alcoy

A pesar de la reducción de propuestas escénicas respecto al 2025, pasando de 21 a 19, ha aumentado un 6,5% el número de espectadores. Un total de 4.258 personas han disfrutado de las funciones realizadas del 1 al 4 de junio en los escenarios que este año han llevado las artes escénicas a espacios no convencionales de representación, como el salón de actos, la sala de exposiciones o el patio del CADA, así como en la Plaça de Dins; y a los teatros Salesians, Calderón y Principal.

Las 19 compañías programadas han exhibido trabajos de danza, teatro, artes de calle y circo para una audiencia que mezcla el público general con programadores y otros profesionales de la escena asistentes a la feria. Una selección variada entre las más de 670 candidaturas recibidas para participar en la Mostra.

La obra "Flop", otra de las premiadas / INFORMACIÓN

El director artístico del certamen, Josep Policarpo, destaca la buena respuesta del público alcoyano a una programación que “se abre a más disciplinas y a lenguajes innovadores, integrando las nuevas generaciones junto con formaciones más veteranas”, uno de los retos que se había propuesto el gestor cultural al llegar al cargo ahora hace tres ediciones.

Mientras que, para Elisa Guillem, concejal de Cultura, ha sido una Mostra especialmente emocionante por el sentimiento de hermandad entre las diversas asociaciones profesionales del sector que reúnen creadores, autores, intérpretes, productores, gestores culturales... Once de ellas han firmado un manifiesto conjunto y han organizado acciones estos días en Alcoy para evidenciar su disconformidad con la gestión del IVC y la Conselleria de Cultura.

Juani Ruz

“Este año se ha incrementado el interés y participación de profesionales porque la feria es un lugar de encuentro imprescindible. Aquí se cierran contrataciones, se establecen colaboraciones y sinergias, se toma el pulso a nuestra escena y se dinamiza. Apoyar la Mostra de Teatre d’Alcoi es impulsar las artes escénicas valencianas”, ha defendido Guillem.

Mirando al futuro, desde la dirección de la feria y el Consistorio confían en la supervivencia de uno de los encuentros sectoriales veteranos del calendario nacional. Y les gustaría ir ganando peso en el ámbito estatal poco a poco para que más programadores de otros puntos de España vinieran atraídos por una programación ampliada, con mayor presencia nacional y donde también se refuerce la participación de los creadores y compañías valencianas.

El certamen ha aumentado en un 6,5 % el número de espectadores, hasta un total de 4.258 personas, pese a bajar de 21 a 19 los espectáculos

El objetivo, a largo plazo, es facilitar las contrataciones de nuestras artes escénicas, dentro y fuera de la Comunidad Valenciana. Pero para eso es necesaria la complicidad de las instituciones autonómicas, en la financiación y en la organización de un proyecto que tiene que ser compartido.

El equipo de la feria ha querido agradecer su esfuerzo y dedicación a los más de 150 profesionales que han intervenido en la celebración de la XXXV Mostra de Teatre, tanto en la gestión, dirección y coordinación, o en los equipos técnicos y artísticos. También quiere dar las gracias al público alcoyano por la buena acogida que ha dado en la programación de este año, demostrando que cada vez está más abierto a vivir nuevas experiencias escénicas.