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Buscan a un joven desaparecido en Ibi desde el martes
La Policía Local pide colaboración a la ciudadanía para localizar al hombre, de 27 años, que se encuentra en paradero desconocido
La Policía Local de Ibi ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a un joven que permanece en paradero desconocido desde el martes. Se trata de un hombre de 27 años, para el que "pedimos la ayuda de todos los vecinos de Ibi y alrededores para localizar".
"Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser vital para encontrarlo. Si crees haberlo visto, tienes alguna pista o dispones de cualquier información, por favor, ponte en contacto de inmediato con los servicios de emergencia", han explicado desde la Policía Local a través de las redes sociales, pidiendo la difusión del mensaje.
El mensaje incluye los teléfonos de contacto de la Policía Local, 965550078; Emergencias, 112; y Guardia Civil, 062.
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