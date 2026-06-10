Buscan a un joven desaparecido en Ibi desde el martes

La Policía Local de Ibi ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a un joven que permanece en paradero desconocido desde el martes. Se trata de un hombre de 27 años, para el que "pedimos la ayuda de todos los vecinos de Ibi y alrededores para localizar".

"Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser vital para encontrarlo. Si crees haberlo visto, tienes alguna pista o dispones de cualquier información, por favor, ponte en contacto de inmediato con los servicios de emergencia", han explicado desde la Policía Local a través de las redes sociales, pidiendo la difusión del mensaje.

El mensaje incluye los teléfonos de contacto de la Policía Local, 965550078; Emergencias, 112; y Guardia Civil, 062.