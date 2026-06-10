Colegio Real Blanc de Cocentaina: Un horno escolar a punto de cumplir 50 años que alcanza los 35 grados

Sin aire acondicionado, ventanas que proporcionan un nulo aislamiento térmico, temperaturas inadecuadas para dar clase en verano e invierno, una caldera que urge sustituir por su gran antigüedad. Problemas de climatización que son unas de las cuestiones que han puesto sobre la mesa los profesores y que ha llevado a la huelga que se inició el 11 de mayo.

Esa es la situación del colegio Real Blanc de Cocentaina, que urge una reforma de unas instalaciones que cumplen el próximo año medio siglo de existencia. Así lo reclama el Ayuntamiento y la comunidad educativa. Pero de momento la obra no está incluida en el Plan Edificant. El Consistorio ha encargado un informe con las necesidades del centro para trasladarlo a la Conselleria de Educación y reclamar que contemple en dicho plan las obrasnecesarias.

El aislamiento que proporcionan las ventanas del colegio Real Blanc es nulo / Juani Ruz

Y es que las ventanas del centro es necesario sustituirlas de forma urgente. Son de aluminio y el aislamiento que proporcionan es nulo. Cuando hace calor, las clases son un horno. En invierno, hace frío. Si hace viento, la corriente se cuela en las clases a través de ellas y se mueven las hojas de los pupitres... Un despropósito.

Los padres alertan de que es urgente actuar en una "escuela envejecida y deteriorada que requiere reparaciones e inversiones inmediatas"

La pasada semana la Asociación de Familias de Alumnos denunciaba que se habían superado los 34 grados en las aulas, alertando de la situación que viven sus cerca de 230 escolares. Además, los cristales son muy finos, de dos milímetros de grosor, por lo que suponen un peligro en caso de rotura para los niños.

Del mismo modo la caldera está obsoleta por lo que encontrar piezas de recambio es muy complicado y es necesario sustituirla. Y sus tuberías van por el exterior, con el consiguiente riesgo de quemarse si se tocan.

El colegio Real Blanc de Cocentaina / Juani Ruz

La cocina es otro problema, ya que su campana extractora no cumple la Ley y es necesario sustituirla. También es necesario volver a pintar las pistas deportivas, ya que el pintado que se realizó en 2022 apenas duró curso y medio, según ha explicado el concejal de Educación, Javier Sansalvador.

El regidor ha señalado que el Consistorio va a realizar "un informe básico de deficiencias y lo remitiremos a Dirección General de Infraestructuras, con el objetivo de que las obras necesarias se incluyan en el Plan Edificant".

El Ayuntamiento va a encargar un informe básico de deficiencias y lo remitiremos a Dirección General de Infraestructuras, con el objetivo de que las obras necesarias se incluyan en el Plan Edificant Javier Sansalvador — Concejal de Educación de Cocentaina

Desde la AFA han reiterado que existe una "necesidad urgente de actuar", ya que es un una "escuela envejecida y deteriorada que requiere reparaciones e inversiones inmediatas. Queremos unas instalaciones adecuadas, seguras y dignas". Y denunciaron a través de las redes sociales que se alcanzaron los 34,8 grados, y "así no se puede aprender".

Un "calvario"

Y es que los padres alertan que se trata del "calvario diario de nuestro alumnado y profesorado. Tener los niños y niñas en aulas además de 34 grados es insufrible e inadmisible".

Las ventanas no aislan las aulas del calor y el frío exterior / Juani Ruz

Fuentes de la comunidad educativa insisten en que "es un centro obsoleto que va a cumplir ya 50. A nivel estructural está bien, pero urge la renovación de las ventanas. Los niños tienen que dar clase con las chaquetas puestas, y llegamos a los 35 grados en junio".

Del mismo modo, el muro perimetral del centro también presenta daños, con grandes grietas, además de otras deficiencias que es necesario resolver.

De cualquier forma, el Ayuntamiento ha incluido una partida para la redacción del proyecto de reforma en los presupuestos de 2026, aunque la intención es que este trámite y las obras las sufrague la Generalitat a través del Plan Edificant.