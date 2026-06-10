El llamamiento de unidad que realiza Compromís a las fuerzas de izquierdas de cara a las elecciones municipales

Compromís llama al resto de fuerzas de izquierdas a unirse a su candidatura para las elecciones municipales de 2027 en Alcoy. El objetivo: "Aglutinar el voto progresista”. Así, después de que los últimos días Àlex Cerradelo haya sido ratificado como candidato de Compromís a la Alcaldía, la formación considera que “es el momento de desarrollar un proyecto colaborativo e ilusionante para el futuro de Alcoy”.

Cerradelo ha explicado este miércoles que “desde Compromís hemos demostrado los últimos años que somos el espacio aglutinador de las personas progresistas de Alcoy y queremos que más gente se sume”.

Desde Compromís hemos demostrado los últimos años que somos el espacio aglutinador de las personas progresistas de Alcoy y queremos que más gente se sume Àlex Cerradelo — Vicealcalde y candidato de Compromís a las elecciones municipales en Alcoy de 2027

Por eso, ofrece integrar en la candidatura de Compromís a partidos como Guanyar-EUPV, Podemos y también a fuerzas y personas independientes que “compartan la voluntad de transformar la ciudad desde valores progresistas y de justicia social”.

El vicealcalde y candidato de la formación valencianista ha manifestado que "la ciudadanía reclama que se dejen atrás las divisiones y la fragmentación y que seamos capaces de sumar esfuerzos. La ciudad necesita un proyecto con ambición y desde Compromís estamos dispuestos a liderar esa alternativa”.

La ciudadanía reclama que se dejen atrás las divisiones y la fragmentación y que seamos capaces de sumar esfuerzos Àlex Cerradelo — Vicealcalde y candidato de Compromís a las elecciones municipales en Alcoy de 2027

En este sentido, añade que “durante esta legislatura hemos apostado por la cultura del diálogo y hemos sido garantía de llegar a acuerdos”. Un posicionamiento que, según explican, se ha traducido en “avances concretos en materia social, sostenibilidad y servicios públicos”.

Desde Compromís señalan que “hay que hacer frente al modelo que representan la derecha y la extrema derecha. Eso es el que espera la ciudadanía de Alcoy de nosotros y eso es el que estamos haciendo Compromís con Mónica Oltra y con Joan Baldoví. Desde Compromís haremos frente al PP y Vox e impulsaremos políticas a favor de la mayoría social de la ciudad”.

En este sentido, Cerradelo, que es el primer candidato oficial para las elecciones de los partidos con representación municipal, ha explicado que “ya vemos como la derecha se dedica a recortar los servicios públicos como la educación y la sanidad y ataca nuestros derechos”. Por eso, afirma que “nuestra propuesta es la mejor manera de hacer frente a estas políticas que quieren que Alcoy retroceda”.

Compromís reitera así su “voluntad de diálogo” y abre su candidatura a quien “priorice los intereses de Alcoy y el progresismo”. Y Cerradelo concluye que “tenemos que construir una mayoría social alrededor de un proyecto de futuro para la ciudad”.

Contexto

Compromís obtuvo en las últimas elecciones de 2023 tres concejales, que sumados a los nueve del PSOE han permitido formar gobierno en Alcoy, con el apoyo externo de Guanyar, que obtuvo otros dos regidores claves, sumando las tres fuerzas 14 concejales cuando la mayoría absoluta está fijada en 13.

Por su parte Guanyar tiene abierto un proceso de primarias que todavía no está cerrado, y para el que ya hay tres aspirantes a encabezar su candidatura, a la que no opta su actual portavoz Sergi Rodríguez.