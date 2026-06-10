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Todo listo para inaugurar el Museo Camilo Sesto en Alcoy

El acto institucional tendrá lugar este jueves 11 de junio a las 13:00 horas, aunque el acceso para el público en general será ya por la tarde, para lo que es necesario adquirir entrada

Cierra el Club de Fans de Camilo Sesto en Alcoy

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Juani Ruz

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Jose A. Rico

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Alcoy verá este jueves 11 de junio nacer el ansiado Museo Camilo Sesto. Todo está listo para la inauguración de este complejo tras años de tramitación y obras. Su puesta de largo oficial será a las 13:00 horas con un acto institucional, cuyo acceso está restringido.

Así, para el público general se abrirá el nuevo templo de Camilo Sesto a partir de las 16:30 horas. Para ello será necesario adquirir la consiguiente entrada, cuyo precio general es de 10 euros, con diferentes bonificaciones para empadronados, jóvenes, parados...

La inauguración del espacio habilitado en el número 44 de la calle El Camí incluirá un recorrido por las instalaciones, con presencia de representantes institucionales, personas vinculadas a la trayectoria profesional y personal del artista, así como representantes del ámbito cultural y musical.

Alcoy inaugurará el 11 de junio el Museo de Camilo Sesto

Alcoy inaugurará el 11 de junio el Museo de Camilo Sesto

Juani Ruz

Con la apertura de esta instalación, Alcoy pone en valor el patrimonio musical y cultural vinculado al cantante, ofreciendo un espacio permanente que permitirá conocer su trayectoria artística y personal a través de una experiencia museográfica innovadora.

El museo, de 300 metros cuadrados, cuenta con un escenario para conciertos y karaoke, un estudio de grabación, una gramola interactiva y una sección sobre "Jesucristo Superstar".

Ya por la parte, el Museo Camilo Sesto quedará abierto al público para que la ciudadanía y los visitantes puedan comenzar a descubrir este nuevo espacio cultural de la ciudad. Todo tras una inversión de cerca de un millón de euros que ha contado con financiación de fondos europeos que va a convertir este antiguo asilo en un punto de peregrinaje para los miles de fans del artista alcoyano.

El museo ofrece una experiencia expositiva moderna e inmersiva, combinando materiales originales relacionados con la carrera de Camilo Sesto con recursos audiovisuales, contenidos interactivos y elementos multimedia.

Con Camilo Sesto conquisto el amor

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Juani Ruz

Entre las principales novedades del proyecto destaca la incorporación de recursos de inteligencia artificial que permitirán recrear determinados aspectos de la presencia escénica y comunicativa del artista. Estas tecnologías contribuirán a ofrecer una experiencia más completa y emocional para el visitante, especialmente para las nuevas generaciones.

Entradas

Las entradas se pusieron a la venta el pasado 2 de junio y se pueden adquirir de manera telemática a través del portal municipal Ticket Alcoi. Esta fórmula permite ordenar la afluencia de visitantes y "garantizar una experiencia óptima" para todas las personas que deseen conocer el legado del artista, según el Consistorio.

El acceso al recinto se organiza en franjas de 30 minutos, con un aforo máximo de 40 personas por cada turno, lo cual asegura una visita cómoda y fluida por las instalaciones.

Flores para Camilo Sesto en su mausoleo

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Juani Ruz

En cuanto a las tarifas, el precio de la entrada general se ha establecido en 10 euros, contemplando un descuento aplicado para la ciudadanía local, puesto que las personas empadronadas en Alcoy abonarán 6 euros, cifra que representa una bonificación del 40 %.

Así mismo, se ha creado una tarifa reducida de 8 euros para grupos, personas mayores de 65 años, estudiantes universitarios, menores de 35 años, personas con discapacidad, desempleados y miembros de familias numerosas o monoparentales.

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Además, las fechas conmemorativas como el Día Internacional de los Museos y el Día Mundial del Turismo gozarán de una tarifa especial de cinco euros. Finalmente, la entrada será de carácter gratuito para los niños y niñas menores de 5 años, los docentes que acompañen a grupos escolares y los guías oficiales.

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