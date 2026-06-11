Arranca la tramitación del polémico proyecto de 500 viviendas que triplicaría la población de Planes

El Ayuntamiento de Planes pone en marcha la tramitación del proyecto de 500 viviendas presentado junto al pantano de Beniarrés, y que triplicaría la población de esta pequeña localidad de El Comtat.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este jueves la salida a exposición pública del Programa de Acción Integrada (PAI) del sector Mas de la Foia, en régimen de gestión por las personas propietarias, la empresa Ecoaldea Terranova, de inversores del norte de Europa.

Así, el proyecto está en proceso de información pública durante el plazo de 45 días hábiles a partir del viernes, para que pueda ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Juani Ruz

Del mismo modo está a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento.

El decreto está firmado por el alcalde Javier Sendra el 3 de junio, abriendo así el proceso para autorizar un proyecto que ha generado un gran rechazo en la comarca por su impacto tanto ambiental como social. Por su parte el primer edil ha señalado en anteriores ocasiones que desde hace más de dos décadas se permite urbanizar en ese suelo, donde ya fracasó hace años la construcción de otra urbanización, por lo que no depende del Consistorio.

Según los promotores, ya cuentan con 170 socios que desean asentarse en esta urbanización que promocionan como autosuficiente y sostenible, con 25 villas y 40 casas adosadas ya reservadas, de un total de 500 proyectadas

Este complejo se plantea en la parcela de 600.000 metros cuadrados sobre la que ya se proyectó hace dos décadas una urbanización, entonces sin este carácter "ecológico". Era "La Joya de Planes", que se frustró por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008, llegándose a ejecutar entonces algunos viales.

Acceso a la finca de la "ecoaldea" / JUANI RUZ

El complejo, según los promotores, emplearía energía solar y reutilizaría sus aguas residuales, aunque la plataforma ciudadana que se ha constituido pone en duda su carácter sostenible y alerta de sus impactos.

Rechazo

Esta autodenominada "ecoaldea" no solo se ha topado no solo con el rechazo de una parte de la ciudadanía. La Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por supuestas irregularidades en la licencia para la construcción de la casa piloto que se está levantando.

Y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha informado en una respuesta parlamentaria a Sumar en el Congreso que no tiene constancia de este proyecto, que requiere de su visto bueno para el abastecimiento hídrico.