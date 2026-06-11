Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo parcial EducaciónWasaps Mazón VentorroHuelga limpieza HoguerasDocumental EspláLlados BenidormDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

Hallan sin vida al joven de 27 años desaparecido en Ibi desde el martes

El cuertpo ha sido localizado tras varias batidas en la zona de Fernoveta

El joven de 27 años

El joven de 27 años / Policía Local de Ibi

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jose A. Rico

Jose A. Rico

El joven de 27 años que desapareció el martes por la tarde en Ibi ha aparecido este jueves sin vida, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

El hallazgo se ha realizado en la zona montañosa de Fernoveta tras dos jornadas de batidas que han contado con la colaboración ciudadana.

Noticias relacionadas y más

La Policía Local hizo un llamamiento el miércoles para que los vecinos aportaran cualquier pista sobre su paradero, y finalmente este jueves ha aparecido, en circunstancias que no han trascendido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents