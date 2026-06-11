Hallan sin vida al joven de 27 años desaparecido en Ibi desde el martes

El joven de 27 años que desapareció el martes por la tarde en Ibi ha aparecido este jueves sin vida, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

El hallazgo se ha realizado en la zona montañosa de Fernoveta tras dos jornadas de batidas que han contado con la colaboración ciudadana.

La Policía Local hizo un llamamiento el miércoles para que los vecinos aportaran cualquier pista sobre su paradero, y finalmente este jueves ha aparecido, en circunstancias que no han trascendido.