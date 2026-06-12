Alcoy abre las piscinas municipales con una novedad tecnológica

El Ayuntamiento de Alcoy ha dado inicio este viernes a la temporada de baño en las piscinas municipales, que tienen como gran novedad que se ha modernizado el sistema de acceso con el uso de códigos QR.

Las entradas se pueden adquirir de forma telemática y el pago en efectivo únicamente podrá realizarse previamente en las oficinas del Centre d'Esports y no en las propias piscinas.

El acceso se realiza a través de un código QR / Juani Ruz

Así, el Ayuntamiento ha implantado un nuevo sistema de acceso para las cinco piscinas municipales de cara a la temporada de verano, dejando atrás el antiguo modelo de taquillas físicas y el uso de dinero en metálico en las entradas.

Esta iniciativa busca solucionar los problemas derivados del manejo de efectivo en las instalaciones y agilizar el acceso de los usuarios mediante el uso de la tecnología. Estos códigos QR ya se utilizan con éxito en otras instalaciones deportivas de la ciudad como el complejo Eduardo Latorre.

Varios usuarios en la piscina municipal José Trenzano este viernes, en su primer día de apertura / Juani Ruz

La compra de entradas puntuales se podrá realizar de manera telemática a través del teléfono móvil, escaneando los códigos QR que se ubican en carteles en los accesos de cada piscina o mediante la aplicación y página web correspondiente.

Con este nuevo sistema modernizamos nuestras piscinas y damos solución a problemas organizativos históricos Alberto Belda — Concejal de Deportes de Alcoy

Este trámite permitirá a los usuarios registrarse creando un perfil, o bien adquirir el ticket rápidamente como invitado, recibiendo el código de acceso directamente en su correo electrónico tras realizar el pago a través de la pasarela bancaria.

La piscina José Trenzano / Juani Ruz

A pesar de esta clara apuesta por la digitalización, la administración local mantiene la opción del pago en efectivo para aquellas personas que lo necesiten. Esta modalidad deberá gestionarse exclusivamente en las oficinas del Centre d'Esports, donde el usuario abonará la entrada y recibirá un código QR impreso en papel que tendrá una validez de diez días para ser utilizado en la piscina deseada. Cabe destacar, por lo tanto, que no se aceptarán pagos en metálico en las propias instalaciones de baño.

Abonos

Por otro lado, el Consistorio mantiene los abonos de temporada, que el año pasado superaron el millar de ventas, así como los bonos de 20 y 50 baños, que resultan la opción más económica y práctica para los bañistas habituales.

El acceso se realiza a través de un lector de QR / Juani Ruz

También se conservan los precios reducidos y las bonificaciones para colectivos como familias numerosas, familias monoparentales, personas con diversidad funcional y pensionistas, favoreciendo de esta manera un acceso equitativo al ocio estival.

Para el servicio se ha contratado a un equipo formado por 15 taquilleros y 15 socorristas, además de garantizar todos los contratos de mantenimiento y seguridad necesarios.

El concejal de Deportes, Alberto Belda, ha manifestado esta semana que "con este nuevo sistema modernizamos nuestras piscinas y damos solución a problemas organizativos históricos. Facilitar la compra telemática y reordenar el pago en efectivo nos permite ofrecer un servicio mucho más ágil y seguro para todos los usuarios, optimizando la gestión pública y garantizando que cualquier persona pueda disfrutar de un recurso tan importante durante el verano de una manera más cómoda".