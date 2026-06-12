Podem se abre a negociar con Compromís un frente amplio de izquierdas en Alcoy

Podem anuncia negociaciones con Compromís tras el llamamiento de la formación valencianista a unirse de cara a las elecciones municipales de 2027. Compromís se ha mostrado dispuesto a integrar en su candidatura a partidos como Podem o Guanyar, y desde la formación morada han manifestado que "se congratula que Compromís haya escuchado la ciudadanía y defienda la unión de las fuerzas progresistas alcoyanas en un frente amplio, plural y transformador".

Podem señala que "a pesar de que todavía es pronto, Podemos confía en el hecho de que, finalmente, se pueda llegar a un acuerdo entre las dos formaciones de cara a las elecciones del 2027 e invita a Guanyar a sumarse a las negociaciones", aunque lo que plantea Compromís es una integración.

Compromís, que tiene candidato a la Alcaldía, con de nuevo Àlex Cerradelo como cabeza de lista, manifestó el miércoles que “hay que aglutinar el voto progresista” y ofrecía integrar en su candidatura a Guanyar-EUPV, Podemos y otras fuerzas y personas independientes. Podem concurrió en solitario en las elecciones de 2023, sin obtener representación al recibir 1.136 votos. Compromís obtuvo 3 ediles y Guanyar 2. En cambio en 2019 Podem logró dos ediles con 2.398 votos.

Frenar a la derecha

Desde Podem han explicado que "si las últimas elecciones autonómicas en Aragón, Castilla y León, Andalucía o Extremadura han dejado una cosa clara es que los partidos de izquierda tienen que unirse para frenar la derecha. En Alcoy, Podem ha reivindicado un amplio frente de izquierdas desde el primer momento. Un debate que, en aquel momento, parecía totalmente cerrado. Sin embargo, esta semana Compromís ha hecho suya esta reivindicación y las dos formaciones progresistas han iniciado las primeras conversaciones para conformar una coalición plural, valiente y transformadora".

"A pesar de que todavía es pronto, la voluntad de Podemos es firme" y, desde la formación morada aseguran que "harán todo el que esté en sus manos para sumar esfuerzos, crear una coalición que ilusione la ciudadanía, así como firmar un acuerdo programático de carácter progresista con puntos clave como el rechazo de Alcoi Sud, la mejora del servicio de transporte local, la creación de nuevas oportunidades de trabajo en la ciudad o la mejora del mercado de la vivienda".

En palabras de Andreu Bernabeu, secretario general de Podem Alcoi, “nosotros siempre hemos tenido una vocación unitaria, una fuerte convicción en la construcción de frentes anchos a la izquierda. En términos leninistas hacemos un análisis concreto de la realidad concreta donde la posibilidad de un Gobierno del PP de Carlos Pastor, el amigo de Carlos Mazón, con Vox es bastante real y pensamos que la división del voto de la izquierda beneficiaría esta opción. Aun así, pensamos que los alcoyanos y las alcoyanas están cansadas del bipartidismo PSOE-PP y quieren un cambio. Un cambio que no pase por la ultraderecha, que pase por la izquierda alcoyana liderando el Gobierno de Alcoy".