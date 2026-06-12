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El PP carga contra Compromís por su silencio sobre la investigación de adjudicaciones irregulares en Alcoy

El portavoz popular pide a la formación valencianista que "deje de guardar silencio" y dé "explicaciones" sobre el caso mientras convoca el lunes una rueda de prensa para valorar las declaraciones del alcalde

El portavoz del PP de Alcoy, Carlos Pastor.

El portavoz del PP de Alcoy, Carlos Pastor. / Juani Ruz

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

El PP de Alcoy ha reclamado este viernes a Compromís que "deje de guardar silencio y dé explicaciones a los alcoyanos" sobre las adjudicaciones irregulares que se investigan por parte de una funcionaria a empresas de su marido, por las que se ha abierto una investigación en el Ayuntamiento y se cuantifican en 400.000 euros en 10 años.

Desde el Partido Popular de Alcoy "consideramos que el silencio que está manteniendo Compromís ante las informaciones conocidas sobre la gestión de contratos municipales es cada vez más difícil de entender. Mientras se van conociendo nuevos detalles sobre el asunto que afecta directamente a la credibilidad del gobierno municipal, Compromís no ha dado ninguna explicación pública, ni han mostrado una posición clara al respecto".

Para el portavoz del PP, Carlos Pastor, "la cuestión ya no afecta únicamente al PSOE", cuyo alcalde Toni Francés compareció en rueda de prensa el pasado jueves para explicar el caso ante las filtraciones realizadas a un medio de comunicación.

Pastor ha recordado que “Compromís forma parte del gobierno municipal y que Àlex Cerradelo ocupa la Vicealcaldía, por lo que también tiene una responsabilidad política ante los ciudadanos. Los alcoyanos tienen derecho a saber qué piensa Compromís sobre una situación que ha generado una evidente preocupación pública. No es razonable actuar como si se tratara de un problema ajeno cuando se forma parte del mismo gobierno”.

Los ciudadanos esperan respuestas y merecen saber cuál es la posición de quienes forman parte del ejecutivo municipal

Carlos Pastor

— Portavoz del PP de Alcoy

"Lamentamos el contraste entre la actitud actual de Compromís y el discurso que mantenía cuando estaba en la oposición, cuando reclamaba transparencia, explicaciones y responsabilidades ante cualquier polémica relacionada con la gestión municipal. Porque cuando uno gobierna no puede esconderse en los momentos complicados. Los ciudadanos esperan respuestas y merecen saber cuál es la posición de quienes forman parte del ejecutivo municipal", han señalado desde el PP

El Partido Popular reclama a Compromís que "abandone el perfil bajo que ha mantenido hasta ahora y explique con claridad si comparte la actuación del gobierno municipal o si considera que deben asumirse responsabilidades políticas".

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Además, el PP ha convocado una rueda de prensa para el próximo lunes 15 de junio en la que Pastor realizará una "valoración de las recientes declaraciones realizadas por Toni Francés en relación con el caso de posible corrupción en el Ayuntamiento de Alcoy".

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