Esta es la respuesta de Guanyar al llamamiento de Compromís a integrarse en su candidatura en Alcoy

"La unidad se construye desde las ideas, no desde los repartos". Guanyar se ha pronunciado este viernes sobre el llamamiento realizado esta semana por Compromís para que otras formaciones se integren en su candidatura electoral para 2027 en Alcoy y el anuncio de Podem de que inicia convervaciones con la formación valencianista para busca una coalición.

Así, "ante las informaciones aparecidas a los medios de comunicación sobre posibles acuerdos entre diferentes fuerzas del espacio progresista, Guanyar Alcoi ha querido reiterar su apuesta por la construcción de una alternativa amplia, participativa y transformadora para la ciudad", han explicado en un comunicado.

Su regidora Mª Carmen Paredes ha señalado que "celebramos que otras fuerzas políticas hablan de la necesidad de unir la izquierda y construir alternativas para Alcoy. Nosotros desde el 2015 que defendemos precisamente esto: sumar personas, ideas y sensibilidades alrededor de un proyecto compartido para transformar la ciudad".

Desde Guanyar recuerdan que "la unidad ha sido siempre una de sus prioridades", pero consideran que "esta no se construye invitando otras organizaciones a integrarse en candidaturas ya definidas, sino trabajando conjuntamente desde el principio".

La unidad se construye compartiendo proyecto, debatiendo propuestas y decidiendo de manera democrática como queremos representar este espacio político Mari Carmen Paredes — Concejal de Guanyar Alcoi

"Claro que estamos dispuestas a trabajar conjuntamente. Siempre lo hemos sido. Pero la unidad se construye compartiendo proyecto, debatiendo propuestas y decidiendo de manera democrática como queremos representar este espacio político. Para nosotros, antes de hablar de candidaturas, hay que hablar de ideas", ha afirmado Paredes.

En este sentido, Guanyar ha destacado que ya ha puesto en marcha un proceso abierto de participación para las próximas elecciones municipales. Sus primarias están "abiertas a toda la ciudadanía y a todas aquellas personas que compartan los valores de la justicia social, el ecologismo, la defensa de los servicios públicos y la participación democrática".

"Creemos que esta es la mejor manera de construir espacios amplios: desde la igualdad, sin vetos y sin que nadie tenga que sumarse a un proyecto cerrado. Quién quiera trabajar por una alternativa real para Alcoy tiene las puertas abiertas para participar y construirla colectivamente", ha remarcado.

Para la plataforma ciudadana, "el debate no tiene que centrarse en los lugares de salida o en el reparto de representación, sino en las políticas y los compromisos que necesita la ciudad".

"La cuestión es qué modelo de Alcoy queremos construir, cómo defendemos los servicios públicos, cómo protegemos espacios como La Canal y cómo generamos una alternativa real a las políticas que han gobernado la ciudad durante los últimos años", ha explicado la regidora.

Finalmente, Guanyar ha reiterado que "continuará trabajando con la mano tendida, pero también con la convicción que la ciudadanía espera algo más que simples acuerdos electorales".

"La gente espera procesos honestos, participativos y democráticos. Espera generosidad, pero también coherencia. Por eso continuaremos trabajando por una unidad construida desde las ideas, la participación y el compromiso con Alcoy", han agregado desde la formación.