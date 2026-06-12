Sanidad licita por 10,2 millones la ampliación del centro de salud de La Bassa de Alcoy

La Generalitat licita la ampliación y reforma del centro de salud de La Bassa. La Conselleria de Sanidad ha publicado en la Plataforma de Contratación el inicio del proceso para adjudicar las obras de estas instalaciones por 10,2 millones de euros, según han informado este viernes desde el departamento autonómico.

Así, según el expediente de contratación, el plazo de ejecución de la obra es de 18 meses, por lo que Sanidad espera que el centro entre en funcionamiento en 2027 para prestar atención sanitaria a los más de 18.000 ciudadanos de esta zona de salud de Alcoy que están asignados a este centro.

El centro de salud La Bassa de Alcoy / Juani Ruz

El centro de salud de La Bassa se ubica en la calle Lluís Vives y las instalaciones actuales son el resultado de la rehabilitación de una antigua masía que fue unificada a una edificación adyacente.

La estructura consta de planta baja y primera planta en cada uno de los edificios que la componen. Y se trata de una infraestructura que lleva en funcionamiento más de 35 años, por lo que resulta necesario llevar a cabo los trabajos de reforma y adecuación.

Recreación del centro de Salud La Bassa de Alcoy tras su rehabilitación / INFORMACIÓN

Conexión

En concreto, las obras que se van a realizar, en una parcela de 6.648 metros cuadrados de superficie, consisten en la reforma de los edificios existentes y una ampliación de los espacios mediante la construcción de una nueva estructura conectada a los edificios originarios.

Gracias a estas actuaciones, los ciudadanos de Alcoy van a disponer de una infraestructura sanitaria moderna y dotada de una amplia cartera de servicios, lo que permitirá ofrecer una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía.

Acceso al centro de salud / Juani Ruz

Además, las nuevas instalaciones favorecerán un mayor confort y comodidad, tanto a pacientes como a los profesionales, ya que contarán con espacios más amplios y adaptados a las necesidades actuales facilitando así la labor asistencial.

Distribución

En cuanto al plan funcional, una vez se lleve a cabo la ampliación y reforma, el centro dispondrá 12 consultas de Medicina de Familia, 12 consultas de Enfermería, 4 de Pediatría y 3 de Enfermería Pediátrica. Además, incorporará Área de Extracciones y Tratamientos, Trabajo Social, servicio de Rehabilitación con gimnasio y Odontología.

Simulación del interior del centro de salud La Bassa de Alcoy tras la reforma / INFORMACIÓN

Por otra parte, el hecho de aumentar la capacidad del centro permitirá optimizar los espacios e incorporar nuevos servicios asistenciales. De esta manera, se incorporarán áreas como Atención a la Mujer y Cirugía Menor, Punto de Atención Continuada para Urgencias y base de ambulancias, tanto del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) como de Soporte Vital Básico (SVB).

Por último, la Conselleria de Sanidad "está llevando a cabo un esfuerzo inversor para dotar a los centros de Atención Primaria de nuevos equipos tecnológicos como ecógrafos y retinógrafos. La finalidad es aumentar la capacidad diagnóstica de los profesionales y favorecer una detección precoz de determinadas patologías para agilizar el acceso de los pacientes a los tratamientos", han explicado desde el departamento autonómico.