Rescatado un joven de 13 años con un traumatismo craneal en Banyeres
El menor fue evacuado hasta Alcoy después de ser estabilizado por el equipo médico del Consorcio Provincial de Bomberos
Un adolescente de 13 años ha tenido que ser rescatado, este sábado, tras sufrir un accidente mientras practicaba bicicleta de montaña en el Bike Park de Fenasosa, situado entre los términos municipales de Onil y Banyeres de Mariola.
El aviso se recibió a las 13.07 horas y, ante el pronóstico inicial de gravedad por un traumatismo craneal, se movilizó el helicóptero de rescate MV-9R del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, acompañado por personal médico y efectivos del Grupo de Rescate del Consorcio.
Una vez en la zona, los rescatadores localizaron al menor y accedieron hasta el punto donde se encontraba. Allí procedieron a estabilizarlo, le colocaron un collarín cervical y recibió tratamiento por parte del médico desplazado en el helicóptero. Según la información facilitada por el Consorcio, el joven se encontraba desorientado y confuso tras la caída, por lo que se decidió su evacuación aérea para recibir atención sanitaria especializada.
Tras ser izado y trasladado en el helicóptero, el menor fue evacuado hasta la helisuperficie de Alcoy, donde esperaba una unidad de Soporte Vital Básico para completar el traslado al hospital de la ciudad. La intervención concluyó a las 13.59 horas.
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