El PP sobre las adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Alcoy: "Han fallado todos los controles de vigilancia"

"Han fallado todos los controles de vigilancia". El PP de Alcoy ha cargado este lunes contra el alcalde Toni Francés, del que ha reclamado su dimisión. Y ha anunciado que van a exigir una auditoría externa para aclarar qué ha pasado con la adjudicación de unos 400.000 euros en 10 años por parte de una funcionaria a empresas supuestamente vinculadas a su marido.

El portavoz del PP, Carlos Pastor, ha comparecido en una rueda de prensa para pedir explicaciones al ejecutivo, tanto al PSOE como a Compromís, sobre el caso que se investiga en el Ayuntamiento y por el que se ha abierto un expediente disciplinario por hechos "muy graves" a la técnico.

Así, Pastor ha señalado que en la rueda de prensa de la pasada semana Francés "dijo que los controles habían funcionado perfectamente", pero ha recordado que estas adjudicaciones irregulares han venido produciéndose durante 10 años. El detonante que alertó de las licitaciones fue que se disparó el dinero de las operaciones, elevándose a unos 180.000 euros en unos pocos meses tras el pasado verano.

Detectar un problema diez años después lo único que demuestra es que, efectivamente, los controles no han funcionado. No estamos hablando de una cosa puntual que ha pasado hace cuatro días Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

Y el portavoz del PP ha señalado que, "si los controles funcionaban tan bien, la pregunta es cómo pudo ocurrir durante tantos años. El alcalde habla de por lo menos diez años". Por ello ha destacado que "detectar un problema diez años después lo único que demuestra es que, efectivamente, los controles no han funcionado. No estamos hablando de una cosa puntual que ha pasado hace cuatro días".

Pastor ha insistido en que "si han pasado años y no se ha detectado nada, pues es evidente que han fallado todos los controles. El alcalde no puede decir que los controles funcionaban".

Transparencia

Del mismo modo ha apuntado que "otro tema que nos gustaría subrayar es el tema de la transparencia de la que presume el alcalde. Según las explicaciones del alcalde, tuvo conocimiento de estos hechos en febrero. A partir de ese momento, según él, se abrió un expediente reservado, se practicaron actuaciones internas, adoptaron decisiones administrativas y sin embargo, durante todos estos meses, desde febrero a mayo, ni la oposición ni la prensa, por supuesto, ni los ciudadanos, han tenido conocimiento de que no pasaba nada. La pregunta es evidente. Cuándo pensaba el alcalde y el gobierno municipal informar a los grupos de la oposición e informar a los ciudadanos de Alcoy de lo que estaba pasando".

El portavoz del PP durante su intervención este lunes sobre las adjudicaciones irregulares / Juani Ruz

Y es que ha recordado que todo se ha conocido por la filtración a un medio de comunicación del caso, por lo que se ha preguntado cuándo se hubiera informado si esto no surge en prensa y si "el alcalde seguiría callado y ocultando una información que desde nuestro punto de vista es absolutamente relevante y es absolutamente necesario que el alcalde desde el primer momento hubiera puesto en conocimiento de los grupos de la oposición y de los ciudadanos de Alcoy qué es lo que estaba pasando en su Ayuntamiento".

Del mismo modo Pastor ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que las guerras internas en el seno del PSOE estén afectando a la gestión del Ayuntamiento. "Si nos atenemos a lo que ya ha salido publicado en medios de comunicación local, es más que evidente que la guerra interna del PSOE ya está afectando la gestión del Ayuntamiento de Alcoy".

Expedientes sobre acoso laboral

Otro tema es el expediente paralelo que según el alcalde no tiene relación con las adjudicaciones, que ha acabado con el cese del jefe del departamento de IGS (Inspección General de Servicios) que detectó las irregularidades por varias denuncias de acoso laboral. Un acoso que no quedó demostrado, pero Francés decidió relevar al funcionario y que regresase a su plaza, ante la conflictividad que había quedado de manifiesto había en el área.

Hay que dar muchas más explicaciones sobre que la persona que denuncia los presuntos contratos irregulares se le cese en base a dos expedientes de acoso laboral que dicen que no hay acoso laboral Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

Pastor ha recordado que "el alcalde cesa al denunciante, que es el jefe de IGS, cuyo concejal delegado es Jordi Martínez, que es una de las partes que está dentro de las peleas internas del PSOE. El PSOE dice que es casualidad. En política las casualidades no existen. A nosotros nos parece muy curioso y nos parece que hay que dar muchas más explicaciones que precisamente la persona que denuncia los presuntos contratos irregulares se le cese en base a dos expedientes de acoso laboral que dicen que no hay acoso laboral, pero que hay conflictividad laboral y como hay conflictividad laboral, cesamos al jefe del departamento porque según el alcalde, el responsable de un departamento, si hay conflictividad laboral, si hay algún problema, tiene que cesar".

Y "si aplicamos el mismo cuento al señor alcalde, el alcalde tendrá que dimitir también porque en su departamento, que es el Ayuntamiento, están pasando cosas que son graves y él hasta el momento no ha sabido detenerlo".

Además, hay que recordar que Jordi Martínez, concejal de Servicios y responsable del área donde se han producido estas irregularidades, estaba previsto que compareciera junto con el alcalde en la rueda de prensa de la pasada semana, pero finalmente acudió solo Francés. Y el primer edil no aclaró si Martínez amagó con dimitir ante el cese del jefe de IGS.

Compromís

El PP también ha vuelto a enviar un recado para Compromís: "El alcalde ha comparecido aquí, ha dado las explicaciones que ha considerado oportuno, pero lo que no sabemos es qué opina Compromís de todo esto. Que yo sepa, Compromís forma parte del gobierno municipal. Y si forma parte del gobierno municipal, yo creo que los ciudadanos de Alcoy tienen derecho a saber qué opina Compromís de todo lo que está pasando. ¿Está de acuerdo con las explicaciones del alcalde? ¿Le parece suficientes? ¿Si no, qué opinión tiene sobre los supuestos contratos irregulares? Porque hasta la fecha, que nosotros sepamos, Compromís no ha abierto la boca". Por ahora, Compromís no ha hecho valoración alguna al respecto.

El alcalde en su comparecencia de este jueves para informar sobre el expediente abierto a una funcionaria / J. A. Rico

El portavoz del PP ha finalizado reiterando que "aquí es evidente que han fallado todos los controles de vigilancia y por lo tanto ha fallado el alcalde de Alcoy, que es el máximo responsable de este Ayuntamiento. En su momento ya pedimos la dimisión del alcalde cuando perdió la cuestión de confianza. Ahora nos encontramos con esto. Yo me pregunto qué más tiene que pasar para que el alcalde Toni Francés asuma sus responsabilidades políticas".

Y por otro lado "parece ser que los conflictos internos del PSOE están afectando a la gestión de este Ayuntamiento y que están empezando a hacerlo ingobernable. Es decir, este gobierno y este alcalde ha perdido cualquier credibilidad que le quedara con este tema de los presuntos contratos irregulares".

Cuatro peticiones

Por todo ello el PP ha solicitado el acceso a toda la documentación legalmente disponible relacionada con este asunto, tanto en lo referido al tema del expediente disciplinario como al de los expedientes de acoso laboral, "porque nosotros entendemos que sí que tienen relación". Además, "exigimos como mínimo disculpas por parte del alcalde y de este gobierno por todo lo que está pasando delante de sus narices y que el alcalde asuma la responsabilidad política que es evidente que tiene".

El edificio del Ayuntamiento de Alcoy. / Juani Ruz

En tercer lugar ha anunciado que "una vez analizada, cuando tengamos toda la documentación disponible en el PP, valoraremos la oportunidad de iniciar las acciones legales pertinentes en defensa del interés general, si el alcalde finalmente no lo hace, y finalmente, existen indicios de que pueda haber o pueda haberse cometido algún tipo de delito, que eso ya se verá".

Y por último "vamos a pedir la realización de una auditoría externa e independiente sobre los procedimientos de contratación y sobre los mecanismos de control interno del Ayuntamiento de Alcoy. Porque es evidente que esos mecanismos de control han fallado estrepitosamente y necesitamos saber por qué han fallado. Necesitamos saber si, puesto que han fallado en un caso, pueden haber fallado en otros casos o con otros departamentos".

Así, ha destacado que "es fundamental que podamos dotar al Ayuntamiento de algún tipo de recurso o de algún tipo de procedimiento que impida o por lo menos dificulte al máximo que esto se vuelva a repetir. Porque quién nos asegura que lo que ha pasado presuntamente, por supuesto, no se, no se ha producido otras veces en otros departamentos o no se puede volver a producir si nadie ha controlado nada. Por lo tanto, el Partido Popular va a pedir una auditoría externa independiente para ver qué es lo que ha pasado y, sobre todo, qué se puede hacer para que esto no vuelva a pasar", ha concluido Pastor.