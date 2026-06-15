La provincia de Alicante supera los 36 grados en el inicio de una semana marcada por el calor

Arranque de semana muy caluroso en la provincia que anticipa unas jornadas tórridas, sobre todo en el fin de semana. En varios puntos de Alicante se han registrado valores por encima de los 34 grados, con Orihuela con la máxima más alta con 36,4 grados, según la red de Avamet. Todo todavía en un 15 de junio.

También destaca Villena con 35,8 grados, seguida de Muro con 34,6, Cox con 34,5, Redován con 34,2, Beneixama con 33,9, Pedreguer con 33,8, Albatera con 33,6 y l'Orxa con 33,5.

En cuanto a las mínimas, numerosos puntos del litoral han registrado noche tropical, con Dénia y Benidorm como el valor nocturno más alto con 22,4, seguidos de Alicante (Tabarca) con 21,8, Benissa, El Verger, Teulada y Santa Pola con 21,7 grados y Torrevieja con 21,6. Unas noches tropicales que van a seguir esta semana, y prácticamente todo el verano, dado que el agua del mar se encuentra ya sobre los 24 grados, lo que impide que la brisa marítima refresque por las noches.

Un paso de peatones en el Postiguet, como si fuera plena verano hace varias semanas / Héctor Fuentes

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "vamos a tener una semana muy cálida, con temperaturas de pleno verano. La previsión es que el calor se intensifique durante el fin de semana, con temperaturas que en promedio pueden ser más de 5 °C superiores al promedio normal de estas fechas". Unos valores extraordinarios que se alargarán al menos hasta mediados de la próxima semana.

Previsión

Aemet prevé para este martes cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso en la mitad sur y sin cambios en la mitad norte. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, con intervalos de moderado por la tarde.

Y el miércoles habrá predominio de cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, moderado en la mitad sur y en el resto, flojo con intervalos de moderado.