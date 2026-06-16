Dos detenidos por una oleada de robos de cobre en alumbrado público y puntos de recarga en el norte de Alicante

Dos detenidos por una oleada de robos de cable de cobre en el norte de la provincia de Alicante. La Guardia Civil ha arrestado a dos personas, de 21 y 41 años, vecinos de Alcoy, como presuntas autoras de una decena de robos de cobre cometidos en el alumbrado público y en cargadores de vehículos eléctricos instalados en la vía pública. Unos hechos registrados sobre todo en pequeñas localidades del interior de las provincias de Alicante y Valencia. En concreto, en las comarcas alicantinas de El Comtat, Alto Vinalopó y Marina Alta.

Entre los meses de marzo y mayo de 2026, la Guardia Civil detectó un incremento de robos y hurtos de cableado de alumbrado público y de cargadores eléctricos de vehículos instalados en la vía pública de diversos municipios del interior de Alicante y Valencia, en los que llegaron a sustraerse unos 2.000 kilos de cobre.

El valor del material sustraído y daños causados para los ayuntamientos podría superar los 100.000 euros

Los hechos que se les atribuye se registraron en Alcoleja, Alfafara, Almudaina, Campo de Mirra, Fageca, Famorca, Gorga, Xàbia y Planes, además de en los municipios valencianos de Bèlgida, Carrícola, El Palomar y Otos. Y tras analizar los robos, los agentes estimaron que el perjuicio económico ocasionado a los distintos ayuntamientos podría superar los 100.000 euros.

El tipo de sustracciones y las localidades elegidas apuntaban desde un primer momento a unos mismos autores, por lo que el Equipo ROCA de la Compañía de Ibi puso en marcha la operación “Alphacob” para esclarecer los hechos.

Investigación

La operación, dirigida por el Equipo ROCA de Ibi y que contó con la colaboración de agentes del puesto de Muro y de la Policía Local de Alcoy, se prolongó durante varias semanas. Las gestiones incluyeron la toma de declaración a testigos, el análisis de pruebas recabadas y diversas vigilancias, hasta lograr identificar a dos varones residentes en Alcoy. Las pesquisas permitieron constatar que, pocas horas después de cada sustracción, vendían el cobre en distintos centros de tratamiento y reciclaje de las zonas de Alcoy e Ibi.

En la madrugada del 20 de mayo los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia sobre los sospechosos, que fueron detenidos cuando regresaban de cometer un robo, en esta ocasión en la localidad de Xàbia. En el momento de la detención se recuperaron unos 200 metros de cableado sustraído esa misma noche y se intervinieron diversas herramientas, así como el vehículo presuntamente empleado para cometer los hechos.

Traslado de uno de los detenidos / INFORMACIÓN

Finalmente, a los dos hombres, de 21 y 41 años, se les han imputado trece delitos de robo y hurto cometidos en citadas localidades. Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoy, en funciones de guardia, quedando en libertad con la imposición de medidas cautelares.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana y anima a comunicar cualquier actividad sospechosa relacionada con la sustracción de cableado o metales, dado que este tipo de robos puede afectar a servicios públicos esenciales como el alumbrado.