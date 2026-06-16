Olcina, climatólogo: "La gente tiene que protegerse para el eclipse del 12 de agosto y utilizar las gafas especiales"

Un evento histórico ante el que hay que estar preparados. El eclipse solar del 12 de agosto va a ser todo un acontecimiento y la Generalitat ha presentado este lunes un plan para garantizar su observación segura. Y tras este acto ha habido varias mesas, una de las cuales ha contado con la participación del director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina,

El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA ha recordado tras este encuentro que se trata de un eclipse solar total que no se repetirá en la Comunidad Valenciana hasta 2056, y que el anterior fue en 1905, por lo que sin duda se trata de un evento histórico.

Y ha destacado que "por supuesto que la gente tiene que protegerse, tiene que utilizar no gafas de sol cualquiera, sino gafas especiales, homologadas para poder ver este tipo de fenómenos, porque puede tener consecuencias no deseadas para la vista".

El último eclipse solar total en la Comunidad Valenciana fue en 1905 y el siguiente será en 2056 Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Y es que la Dirección General de Salud Pública recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas frente a posibles lesiones oculares, que pueden manifestarse incluso en los días posteriores a la observación.

Para ello, se incide en la necesidad de tener en cuenta consejos como no mirar directamente al Sol sin filtros certificados y evitar el uso de gafas solares convencionales, radiografías o filtros caseros.

El climatólogo ha destacado que "es una buena oportunidad para aprovechar porque la Comunidad Valenciana, especialmente Castellón y norte de Valencia, van a ser las provincias más beneficiadas, pero en Alicante también se verá entre un 98 y 99 % del eclipse completo".

Cartel promocional sobre el eclipse 2026 y el programa Educa Eclipse. / Ministerio de Educación.

En cuanto a la mesa en la que ha participado Olcina, este ha dado varias pinceladas históricas sobre la primera mención a la palabra "eclipse" relacionada al sol, por parte parece ser del historiador Tucídides en el siglo V antes de Cristo. Y luego Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, en su obra sobre meteorología, alude al otro tipo de eclipse, el lunar".

Eventos mágicos

Así, el catedrático ha señalado que "son las primeras referencias históricas que se tiene de de este tipo de fenómenos, que en la antigüedad se asociaban a cuestiones mágicas, se vinculaban también con la mitología, se tenían también como una expresión de presagios que podían ser a veces positivos, otras negativos...".

Por otra parte Olcina ha destacado la actualidad que tienen ahora estos fenómenos, ya que "se han convertido en un hecho social que sigue interesando mucho a la población y que incluso se ha convertido en un fenómeno turístico".

Y es que ha apuntado que "la gente quiere ir a ver estos eclipses y ocupa los sitios donde se va a producir, reserva hoteles, habitaciones, casas para poderlos ver. Así, siguen teniendo ese atractivo que ya tenían desde época histórica".

¿Cómo estará el cielo?

Por otra parte el climatólogo ha señalado que habrá que estar atentos a la situación atmosférica para ese 12 de agosto, que todavía no se sabe, aunque es de esperar que haya unas condiciones típicas del verano y por tanto se confía que el cielo esté despejado par poder ver el eclipse, con el que se hará prácticamente de noche en la provincia de Alicante, con una ocultación del disco solar de entre el 98 o 99 %.