Este es el plan que activa la Generalitat ante el histórico eclipse del 12 de agosto... que deja fuera a Alicante

Cuenta atrás para el histórico eclipse del 12 de agosto. La Generalitat ha presentado este martes el Plan de Gestión del Eclipse Solar Total, que contempla el despliegue de un dispositivo preventivo que asegurará el adecuado desarrollo de uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de las últimas décadas y que situará a la Comunidad Valenciana como uno de los principales puntos de observación de Europa.

El fenómeno será parcial en la provincia de Alicante, por lo que no habrá esos segundos de oscuridad completa que sí se vivirán en otras zonas como por ejemplo Castellón. Sin embargo, la ocultación alcanzará entre el 98 y el 99% del disco solar.

Presentación del plan del eclipse solar del 12 de agosto por parte de la Generalitat / INFORMACIÓN

El plan estructura la actuación institucional en seis áreas de gestión coordinadas: seguridad, salud, movilidad, protección ambiental, turismo sostenible y formación y divulgación científica.

El eclipse es una ocasión única para mostrar la capacidad científica y organizativa de la Comunitat Valenciana Susana Camarero — Vicepresidenta primera de la Generalitat

Así mismo, establece ocho puntos oficiales de observación que se ubicarán en las localidades castellonenses de Benassal, Peñíscola y Castellón de la Plana, y las valencianas de Puçol, Utiel, València, Aras de los Olmos y Macastre. Todos son puntos donde se espera una ocultación del 100 %. Así, en Alicante la Generalitat no ha previsto ningún punto oficial al limitarse a entre un 98 y un 99 % el eclipse.

La distribución territorial de estos puntos, incluyendo zonas de costa e interior, tiene como finalidad evitar la concentración masiva en un único enclave y favorecer una experiencia ordenada y segura.

Mesas redondas

Tras la presentación del plan en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, se han celebrado dos mesas redondas. La primera de ellas, que versará sobre Ciencia, Astronomía y Educación, ha contado con la participación del astrofísico Graham Jones y el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, entre otros. Y la segunda, sobre la gestión operativa de la Generalitat, ha tenido como participantes a los directores generales de Transportes, Emergencias, Medio Natural, Turismo y Sanidad.

Mapa con la visibilidad del eclipse y los puntos de observación de la Generalitat / INFORMACIÓN

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha señalado en la presentación del plan que se trata de “una ocasión única para mostrar la capacidad científica y organizativa de la Comunitat Valenciana”. En esta línea, ha subrayado que el eclipse del 12 de agosto apela “a la responsabilidad de las instituciones, al rigor y a la coordinación y apoyo de todas las administraciones para que cada persona que quiera vivir este fenómeno lo haga con seguridad, tranquilidad y todas las garantías”.

Dispositivo de seguridad y coordinación institucional

En materia de seguridad y emergencias, el plan incluye la coordinación con los ayuntamientos que cuentan con un punto oficial de observación, así como la coordinación con la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil. En los espacios con mayor previsión de afluencia, se habilitarán aparcamientos disuasorios y corredores de emergencia.

Se reforzarán los sistemas de coordinación, las comunicaciones de emergencia, la atención del teléfono 112 y los dispositivos preventivos necesarios para responder con eficacia allí donde sea necesario Juan Carlos Valderrama — Conseller de Emergencias e Interior

En este sentido, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que el operativo diseñado no deja ninguna zona sin cobertura, con recursos desplegados en los ocho puntos establecidos. “Estaremos preparados para responder ante cualquier contingencia. Se reforzarán los sistemas de coordinación, las comunicaciones de emergencia, la atención del teléfono 112 y los dispositivos preventivos necesarios para responder con eficacia allí donde sea necesario”, ha añadido.

Materiales formativos

El plan incluye materiales formativos para todas las etapas educativas, así como una plataforma digital destinada a centralizar la programación científica y las charlas y actividades divulgativas relacionadas con el eclipse.

“Queremos que el eclipse sea recordado no solo por su belleza, sino también por la capacidad de la Comunitat Valenciana para organizarse, explicar, prevenir y cuidar. Mirar al cielo ese día será una forma de aprender, de compartir y de entender mejor nuestro lugar en el universo”, ha indicado la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

Mirar al cielo ese día será una forma de aprender, de compartir y de entender mejor nuestro lugar en el universo Carmen Ortí — Consellera de Educación, Cultura y Universidades

La comunicación institucional sobre la ocultación solar del 12 de agosto, incluidos todos los materiales y contenidos específicos, se articulará en varios idiomas a través de los canales institucionales de la Generalitat, la web específica eclipses.gva.es y los perfiles oficiales de redes sociales.

Refuerzo sanitario y recomendaciones de salud pública

En el ámbito sanitario, la Conselleria de Sanidad coordinará centros de salud, servicios de urgencias hospitalarias, Puntos de Atención Continuada (PAC) y, en especial, los servicios de Oftalmología de los departamentos de salud a los que correspondan los municipios que se encuentran en zonas estratégicas de observación del eclipse, o con previsión de concentración de visitantes, que estarán prevenidos para garantizar la adecuada atención sanitaria a la ciudadanía ante posibles incidencias.

Además, se distribuirán ambulancias en las zonas y municipios considerados de mayor riesgo.