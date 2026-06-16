El PSOE carga contra la Generalitat por dejar sin subvención en Año Jubilar de Alcoy

Sin subvención de la Generalitat para el Año Jubilar que celebra Alcoy por el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge. El Grupo Municipal Socialista de Alcoy ha expresado su "profundo rechazo" y lamenta la ausencia de ninguna subvención nominativa para esta efeméride que se desarrolla entre este año y 2027 en el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2026.

"Esta omisión evidencia la nula intención del Gobierno autonómico de dar un apoyo firme a una efeméride excepcional que cuenta con el reconocimiento del Vaticano con la declaración de un Año Jubilar que se extenderá desde el 23 de abril de 2026 hasta el 23 de abril de 2027", han denunciado desde el PSOE.

"Ante esta situación que perjudica directamente los intereses de la ciudad", la formación socialista ha anunciado que su grupo en las Cortes Valencianas presentará una enmienda a los presupuestos autonómicos.

Es indignante comprobar como las buenas palabras y las múltiples fotografías del presidente Pérez Llorca durante su visita en Alcoy se convierten en nada absoluto cuando llega la hora de la verdad Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy y portavoz del PSOE

El objetivo de esta iniciativa es "exigir la inclusión de una partida de 100.000 euros destinada a la Asociación de San Jorge, una cantidad que iguala el esfuerzo y la aportación económica que ya realiza el Ayuntamiento de Alcoy este año".

De este modo, "se busca dotar tanto en el Consistorio como la propia entidad de los recursos necesarios para mantener un extenso y ambicioso calendario de actividades culturales y turísticas a la altura de este acontecimiento. La preservación de nuestras tradiciones y señas de identidad, como son las Fiestas de Moros y Cristianos, constituye una prioridad que repercute en beneficio de toda la ciudadanía y que supone un impacto muy positivo para la creación de riqueza a escala local, comarcal y autonómica", han señalado desde el PSOE.

Juani Ruz

El portavoz socialista y regidor de Fiestas, Jordi Martínez, ha censurado "contundentemente" la actitud del Gobierno de la Generalitat "respecto a los intereses del municipio". "Es indignante comprobar como las buenas palabras y las múltiples fotografías del presidente Pérez Llorca durante su visita en Alcoy se convierten en nada absoluto cuando llega la hora de la verdad y de destinar recursos reales que benefician directamente nuestra ciudad y su promoción económica y cultural".

Contradicción

Además, ha puesto de manifiesto "la grave contradicción entre el discurso de apoyo institucional del Partido Popular a las fiestas y la realidad de un documento presupuestario que ningunea la ciudad. Un olvido que resulta especialmente irónico si se tiene en cuenta que el actual síndic del PP a las Cortes es precisamente el alcoyano Fernando Pastor; un dirigente que, cuando se encontraba a la oposición, no perdía la oportunidad de reclamar con ahínco que la Generalitat se volcara con las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, pero que ahora, instalado en el seno del Gobierno, parece haber sufrido un ataque de amnesia de conveniencia y las ha ignorado de manera absoluta".

En esta misma línea, Martínez ha insistido que "esta falta de financiación responde a una manera de hacer política centrada en el partidismo, que da la espalda a la igualdad de oportunidades para el desarrollo turístico de Alcoy ante otros municipios".

"Ha quedado demostrado que en el Gobierno autonómico no le importa nada nuestro 750 aniversario, puesto que no solo nos niegan esta subvención nominativa vital para impulsar un acontecimiento tan relevando demostrando una total falta de empatía con las necesidades de los alcoyanos y alcoyanas que merecen poder vivir con plenitud y orgullo sus fiestas patronales".

Finalmente, desde el grupo socialista recuerdan que la Asociación de San Jorge es una entidad de Utilidad Pública encargada, por delegación del Consistorio, de organizar las Fiestas de Moros y Cristianos." Estas celebraciones no son un acontecimiento cualquiera, sino que están declaradas de Interés Turístico Internacional y reconocidas legalmente como Bien de Interés Cultural con la categoría de Bien Inmaterial por el mismo Consell de la Generalitat intermediando un decreto de 2019. Por lo tanto, apoyar económico a la preservación de este incalculable valor patrimonial es una auténtica obligación institucional y moral que la Generalitat Valenciana tendría que asumir como propia en lugar de eludir sus responsabilidades con el pueblo de Alcoy".