Alcoy paraliza las obras del nuevo acceso al polígono de Santiago Payà por un desplazamiento del terreno

Paralizadas temporalmente las obras del nuevo acceso a los polígonos Santiago Payà y Sant Benet por un desplazamiento del terreno. El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno Local la suspensión de los plazos de esta obra presupuestada en 2,2 millones.

La decisión se ha tomado después de detectar este movimiento en la vertiente sobre la que se está trabajando desde el pasado septiembre, cuando empezaron las obras con un plazo de ejecución de 12 meses.

Así, el objetivo ahora es garantizar la seguridad y viabilidad de los trabajos de una infraestructura estratégica para el desarrollo industrial de la ciudad, después de que el derrumbe registrado en 2012 dejara inutilizado el puente y obligara a habilitar un acceso provisional alternativo.

Estamos ante una actuación compleja en una zona que históricamente ha presentado problemas de estabilidad Elisa Guillem — Concejal de Industria de Alcoy

El origen del deslizamiento detectado este año se dio con las intensas lluvias registradas durante el invierno y el inicio de la primavera, las cuales han provocado movimientos del terreno en la zona, aunque la suspensión oficial ha llegado ahora tras constatarse estos problemas.

Solución "en breve"

Ante esta situación, los técnicos aconsejaron la paralización temporal de las actuaciones hasta que las condiciones aporten mayor seguridad para continuar con los trabajos. Así pues, según las previsiones de la empresa adjudicataria, el problema podría quedar solucionado en breve, y se volvería a trabajar en la zona.

La edil de Industria, Elisa Guillem, ha señalado este jueves que “estamos ante una actuación compleja en una zona que históricamente ha presentado problemas de estabilidad. Nuestra prioridad es hacer las cosas bien y garantizar la seguridad de los trabajadores así como que la inversión que estamos realizando de una solución definitiva a los polígonos de Santiago Payà y Sant Benet. Por eso, ante cualquier incidencia, actuamos con responsabilidad y siguiendo siempre las indicaciones de los técnicos”.

Imágenes de las obras del nuevo acceso al polígono Santiago Payá-Sant Benet / Juani Ruz

Las obras arrancaron el pasado mes de septiembre después de más de 13 años de espera. El año 2012, un desprendimiento de la vertiente provocó la rotura del puente de acceso existente, que quedó fuera de servicio. Desde entonces, los accesos a los polígonos se han realizado mediante soluciones provisionales y el proyecto actual contempla la solución definitiva para las más de 30 empresas instaladas a la zona.

Las obras consisten en la eliminación del puente existente, la consolidación de la vertiente mediante un muro de escollera y la construcción del nuevo vial.

Las actuaciones están valoradas en 2.262.248,34 euros, con IVA incluido, después de que se incrementará en 700.000 euros (un 41 %) el presupuesto tras quedar desierto el concurso en 2024. Y las lleva a cabo la empresa Pavasal. Lo que no ha trascendido es si las soluciones que hay que implementar incrementarán el coste de esta obra tan necesaria para la zona industrial de Santigao Payà y Sant Benet.