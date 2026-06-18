Educación no da marcha atrás y deja sin plaza a 18 alumnos de Infantil del colegio El Romeral de Alcoy

La Conselleria de Educación culmina la supresión de una de las aulas de Infantil de tres años del colegio El Romeral de Alcoy, lo que deja sin plaza a 18 de los alumnos.

La Generalitat ha publicado las listas definitivas de admisión escolar para el próximo curso, "confirmando la peor de las noticias para la educación pública de Alcoy", según ha informado el Ayuntamiento.

De izquierda a derecha, el alcalde, la directora de El Romeral, un padre afectado y el edil de Educación, en una rueda de prensa hace unas semanas por la supresión del aula / INFORMACIÓN

Y es que no se incluye la tercera aula de Infantil de 3 años para el CEIP El Romeral con la que contaba hasta ahora el centro, y cuya supresión ya que contemplaba para el próximo curso desde el pasado mayo.

El Consistorio ha lamentado que "esta decisión deja fuera a 18 familias que habían elegido este centro como primera opción y genera un grave efecto en cadena que colapsa la oferta pública en gran parte de la ciudad. La supresión de esta unidad supone que el espacio físico y las infraestructuras del centro, preparadas y diseñadas para albergar tres líneas, queden incomprensiblemente desaprovechadas".

La continuidad del aula fue una petición de todo el Consejo Escolar Municipal y llevada al pleno, donde topó con el rechazo frontal y los ataques de PP y Vox Alberto Belda — Concejal de Educación de Alcoy

La situación, tal como han trasladado desde la dirección del centro, "ha provocado que diez de estas familias afectadas hayan sido derivadas a su segunda opción, el CEIP Horta Major, el cual ha completado inmediatamente sus dos aulas y se ha quedado también sin vacantes. De este modo, el alumnado que tiene que acudir a la fase extraordinaria solo dispone de plazas públicas en el CEIP Miguel Hernández o en el CEIP Sant Vicent."

"Todo esto supone en la práctica que la mitad de la ciudad, concretamente los barrios de Batoi, l'Eixample y Santa Rosa, se queda sin ninguna vacante en la escuela pública. Este hecho obliga a las familias a realizar grandes desplazamientos diarios y está generando una situación de profunda angustia entre los padres y madres afectados", han lamentado desde el ejecutivo municipal.

El CEIP El Romeral / INFORMACIÓN

Ante este escenario, el concejal de Educación, Alberto Belda (PSOE), denuncia la "falsedad" del discurso de la libertad educativa promovido por el gobierno autonómico, "puesto que precisamente se está coartando la libertad de aquellas familias que apuestan de manera decidida por la enseñanza pública".

El responsable municipal ha recordado que "si la Generalitat hubiera aplicado una bajada de ratio a 18 alumnos por aula para mejorar la calidad, como ocurre en los países europeos referentes, no haría falta cerrar absolutamente ninguna unidad en la ciudad".

Es inaceptable que la conselleria cierre aulas públicas cuando hay una demanda real y justificada, dejando desamparadas a decenas de familias de Alcoy Toni Francés — Alcalde de Alcoy

"Esta fue una petición de todo el Consejo Escolar Municipal formado por los centros tanto públicos como concertados y llevada al pleno por el gobierno local el pasado 4 de mayo, donde topó con el rechazo frontal y los ataques de PP y Vox", ha lamentado Belda.

Por su parte, el alcalde de Alcoy, el socialista Toni Francés, ha valorado la unidad y la constancia de toda la comunidad educativa en la defensa de un derecho fundamental para la ciudadanía. Y ha exigido a la administración autonómica que escuche a la ciudad, rectifique de forma inmediata y devuelva la tercera aula al colegio.

Francés ha manifestado que "es inaceptable que la Conselleria de Educación cierre aulas públicas cuando hay una demanda real y justificada, dejando desamparadas a decenas de familias de Alcoy y gobernando de espaldas a las necesidades de nuestros niños y niñas". Así, tras varios años con amagos por parte de la conselleria para suprimir esta aula que se encontraba con el rechazo de la comunidad educativa, finalmente la ha suprimido.

Compromís

Por su parte su socio de gobierno, Compromís, ha convocado este viernes un acto para atender a los medios de comunicación junto a familias afectadas y miembros de la AMPA del centro educativo.

El vicealcalde Àlex Cerradelo ha anunciado que en esta convocatoria explicarán los próximos pasos que van a seguir desde Compromís en las Cortes Valencianas para "intentar desde todos los ámbitos y con todos los medios frenar esta decisión política de la Generalitat del PP que va en contra de las familias de Alcoi".

Carlos Pastor dijo que esta clase de Infantil no se cerraría, y ahora se demuestra que ha mentido a la ciudadanía alcoyana Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy y portavoz de Compromís

Cerradelo ha insistido en sus críticas a la Conselleria y afirma que "durante las últimas semanas hemos visto como el PP atacaba a la comunidad educativa y a los docentes y ahora vemos como menosprecian a las familias del Romeral. Nosotros, en cambio, defenderemos la educación pública de nuestra ciudad".

Además, señala que el portavoz popular "Carlos Pastor dijo que esta clase de Infantil no se cerraría, y ahora se demuestra que ha mentido a la ciudadanía alcoyana".

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De hecho, esta misma semana ya se ha tratado la cuestión en el parlamento autonómico, donde el diputado de Compromís Gerard Fullana expresó "todo el apoyo a las 19 familias del Romeral a las que se les está prohibiendo ir a la escuela que quieren al suprimirse esta aula de infantil". Y también recriminó al portavoz popular en la cámara, el alcoyano Fernando Pastor, que "no esté trabajando por su pueblo".