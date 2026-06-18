Vecinos de Finca Terol en Tibi se movilizan contra la millonaria obra que tienen que asumir

Movilización en Tibi por la millonaria reparcelación que obliga a los propietarios de la urbanización Finca Terol a abonar de media entre 40.000 y 80.000 euros por casa en tres años. Un grupo de vecinos ha constituido la plataforma ciudadana Pulmón Verde contra el plan parcial de urbanización y reparcelación forzosa que el Ayuntamiento de Tibi tramita en esta zona residencial que cuenta con unas 600 viviendas, y que está ahora en fase de exposición pública.

El objetivo de este proyecto es dotar la zona de asfaltado, alcantarillado y otros servicios, pero desde este colectivo advierten de que este proyecto plantea "graves problemas de viabilidad económica", ya que "no son pocos ya los vecinos que se ven obligados a malvender sus propiedades por no poder afrontar el coste abusivo de la urbanización"; social, ya que "son igualmente varios los vecinos en situación de vulnerabilidad que contemplan con preocupación e incertidumbre su futuro"; y medioambiental, ya que "la urbanización masiva prevista supondría la destrucción de uno de los principales pulmones verdes de la comarca, un espacio natural difícilmente reemplazable".

La plataforma no tiene relación con la Asociación de Vecinos Finca Terol, que también se ha movilizado contra el proyecto e incluso tuvo que realizar una reunión con los residentes en Castalla sobre el proyecto al denegarle un espacio el Ayuntamiento de Tibi, por considerar este que explicar el proyecto es una competencia municipal, lo que fue considerado por los vecinos como una "censura".

Las calles carecen de aceras y son casi todas de tierra / Juani Ruz

Así, Pulmón Verde ha convocado una manifestación este viernes 19 de junio a las 19:00 horas, que partirá desde la Avinguda de la Foia de Castalla y concluirá frente al Ayuntamiento. Y señala que esta protesta da "inicio a una nueva etapa de movilización ciudadana destinada a dar visibilidad a las preocupaciones de los residentes y a defender un futuro sostenible para Finca Terol".

El colectivo alerta de que "la sustitución de amplias superficies de terreno natural por asfalto y hormigón provocaría previsiblemente un incremento significativo de las temperaturas, con efectos que podrían extenderse más allá de Finca Terol. Asimismo, la flora y la fauna autóctonas sufrirían un fuerte impacto, alterando de forma duradera el equilibrio ecológico de la zona. Numerosos vecinos muestran una creciente preocupación por las consecuencias que podría tener su ejecución sobre las familias residentes, sobre el futuro de sus propiedades y sobre un entorno natural que constituye uno de los principales valores de la zona".

Agua

La plataforma "ha tomado igualmente nota de las crecientes denuncias vecinales relacionadas con el acceso al agua. Según diversos testimonios, algunos propietarios que han adquirido recientemente parcelas o viviendas en Finca Terol están viendo rechazadas sus solicitudes de conexión al suministro, indicándoseles que dicha posibilidad únicamente existiría una vez ejecutada la urbanización".

Pulmón Verde "considera especialmente llamativa esta situación, dado que Finca Terol sigue sin disponer de una red de agua potable plenamente operativa, mientras el Ayuntamiento continúa sin aclarar el destino y resultado de diversas actuaciones financiadas con fondos públicos que quedaron inconclusas a escasa distancia de la urbanización. La plataforma entiende que el acceso al agua constituye una cuestión esencial que no debe utilizarse, directa o indirectamente, como elemento de presión sobre los vecinos".

Cartel de la manifestación del viernes 19 de junio / INFORMACIÓN

La plataforma denuncia igualmente que "la aprobación inicial del plan parte de una actuación impulsada desde la comunidad de propietarios, en una votación que contó con la participación de una minoría muy reducida de titulares de parcelas, circunstancia que sigue generando numerosas dudas y controversias entre los afectados".

Asimismo, el colectivo recuerda que "el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en su dictamen 242/2021, concluyó que el contrato suscrito con el equipo redactor del planeamiento había quedado legalmente extinguido desde el año 2013. La plataforma considera que este antecedente refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva de todo el procedimiento y de las actuaciones desarrolladas en relación con el proyecto urbanístico".

Estrategia propia

Pulmón Verde "comparte con la asociación de vecinos la oposición a este proyecto, aunque mantiene una estrategia propia basada en la combinación de actuaciones administrativas y judiciales con una movilización ciudadana sostenida y visible. La plataforma considera que la participación activa de la sociedad civil será un elemento fundamental para defender los intereses de los residentes y para dar a conocer la situación de Finca Terol más allá del ámbito local".

Así mismo, la entidad "lamenta la ausencia de una oposición política clara al proyecto dentro del Ayuntamiento de Tibi y considera que el respaldo de fuerzas políticas comprometidas con la defensa del territorio, el medio ambiente y los derechos de los vecinos podría resultar decisivo para abrir un debate público más amplio sobre el futuro de la urbanización".

La recogida de residuos y las distancias que tienen que recorrer para dejar las basuras es una de las quejas de los residentes / Juani Ruz

Por todo ello Pulmón Verde ha convocado una manifestación para este viernes 19 de junio a las 19:00 horas, que recorrerá diversas calles de Tibi, teniendo como punto de partida la Avinguda de la Foia de Castalla y concluyendo frente al Ayuntamiento.

La plataforma invita a participar a todos los ciudadanos que, tras conocer la situación, consideren necesario defender un modelo de desarrollo respetuoso con las personas, el entorno natural y el interés general.

"Pulmón Verde es una asociación que tiene como ámbito de actuación la Comunidad Valenciana. Es evidente, por tanto, que el problema de Finca Terol trasciende el ámbito estrictamente local. Por ello hacemos un llamamiento a toda persona que quiera informarse, que empatice con la situación de los vecinos y/o desee acompañarnos en esta primera movilización. Será bienvenida de todo corazón", han agregado.