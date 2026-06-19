Alcoy ratifica la vuelta de las fiestas a sus fechas tradicionales en 2027 para cerrar el Año Jubilar... sin unanimidad

Las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy vuelven en 2027, de forma extraordinaria por el Año Jubilar, a las fechas tradicionales, por lo que no coincidirán por completo con el fin de semana. La propuesta, planteada al Consejo Económico y Social (CES) por la Asociación de San Jorge, contempla como festivos locales el jueves 22 y el viernes 23 de abril, festividad de San Jorge y que coincidirá con el cierre del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge, según han informado desde el Consistorio.

El CES ha aprobado este jueves por mayoría elevar al pleno del Ayuntamiento la iniciativa de la Asociación de San Jorge para que las fiestas de Moros y Cristianos de 2027 se celebren los días 22, 23 y 24 de abril, es decir de jueves a sábado en los días tradicionales que se abandonaron hace 14 años para trasladarse al fin semana más cercano al 23 de abril, de sábado a lunes, siempre que no interfirieran con la Semana Santa.

Un momento de la reunión del Consejo Económico y Social / INFORMACIÓN

La propuesta aprobada con el rechazo de CC OO y la Federació de Comerç y la abstención de Guanyar, contempla que los dos festivos locales a los que tiene derecho el municipio sean el jueves 22 de abril, coincidiendo con la celebración del Día de la Entrada, y el viernes 23 de abril, festividad de San Jorge. Con esta decisión se pretende otorgar la máxima relevancia institucional a una jornada, el 23 de abril, especialmente significativa para la ciudad, ya que coincidirá con la clausura de los actos conmemorativos del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge.

Con esta decisión se pretende otorgar la máxima relevancia institucional al jueves 23 de abril, ya que coincidirá con la clausura de los actos conmemorativos del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge

Según se ha explicado durante la reunión del CES, se trata de una medida puntual y excepcional vinculada a esta efeméride. Se da la circunstancia de que en 2028 los días 22, 23 y 24 de abril coincidirán con fin de semana, por lo que las fiestas se celebrarían en esas mismas fechas. En 2029 tendrían lugar los días 21, 22 y 23 de abril y, en 2030, debido a la coincidencia con la Semana Santa, se trasladarían a los días 4, 5 y 6 de mayo. En todos estos casos, la celebración volvería a desarrollarse en su formato habitual de sábado, domingo y lunes.

Sin unanimidad

En esta ocasión no ha habido unanimidad como en otros años en el CES ante una tema, la celebración de las fiestas en sus fechas tradicionales o en fin de semana, que ha generado siempre una gran polémica en la ciudad.

Tras recibir el respaldo mayoritario del Consejo Económico y Social, órgano en el que están representados los grupos políticos de la Corporación municipal, las organizaciones empresariales y comerciales, los sindicatos y la propia Asociación de San Jorge, la propuesta será elevada ahora al pleno, que deberá ratificar la designación de los festivos locales correspondientes al año 2027. Una ratificación para la que no se esperan problemas, al haber respaldado las fechas PSOE, Compromís, PP y Vox, con la abstención de Guanyar.

Juani Ruz

En la reunión del CES han estado presentes el presidente de la Associació de Sant Jordi, Francisco García, junto con el alcalde de Alcoy, Toni Francés; el vicealcalde, Alexandre Cerradelo; el concejal de Fiestas, Jordi Martínez; el portavoz del PP, Carlos Pastor; la portavoz de Compromís y concejala de Industria, Elisa Guillem; la portavoz de Vox, Mayte Peidro; y el portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez.

En representación del tejido económico y social también han acudido el presidente de la Federació de Comerç Alcoy Comercial, Alejandro Cerro; la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy, Lucía Pascual; el técnico de Desarrollo Empresarial del CEEI Alcoy, Juan Simó; y el responsable de Finanzas, Organización, Comunicación y Formación Sindical de CCOO, Francisco Luque.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha manifestado que "esta decisión demuestra la capacidad de la ciudad para llegar a amplios consensos en beneficio de nuestras tradiciones. Celebrar las fiestas en estas fechas nos permite otorgar toda la relevancia al 750 aniversario del patronazgo, garantizando al mismo tiempo que la ciudadanía pueda disfrutar plenamente de unos días que generan un impacto social, cultural y económico fundamental en Alcoy".