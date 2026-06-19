El climatólogo Olcina ante la llegada de una masa de aire sahariano: "Va a ser un calor en Alicante muy mantenido y continuado"

El verano meteorológico llega el domingo aunque el climatológico empezó el 1 de junio... y la provincia de Alicante lleva desde mediados de mayo con un tiempo prácticamente veraniego. Pero este fin de semana y el principio de la próxima semana va a ser ya de ola de calor de pleno julio.

La masa de aire sahariana que penetra en Europa ya se está dejando notar en Alicante con un repunte del mercurio este viernes que se va a alargar al menos hasta el miércoles y con presencia de polvo en suspensión.

Y que ya ha dejado este viernes noche ecuatorial (el mercurio no baja de 25 grados) en Benidorm, con una mínima de 26,6 grados, y en Altea, con 25,8, según Avamet. Y en muchas otras localidades se ha pasado una noche tropical -no baja de 20 grados-, sobre todo en el litoral y prelitoral.

Además, en cuanto a las máximas, Benidorm ha registrado también en valor más alto con 35,3 grados, seguida también de Altea con 35,2.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que "va a ser una expansión de aire sahariano bastante intensa, más de lo que se pensaba al principio, aunque va a afectar sobre todo al centro sur" de la península, llegando su efecto incluso a la parte del Cantábrico.

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha apuntado que "en el Mediterráneo hará calor, por supuesto. Lo que ocurre es que la franja litoral no suben tanto las temperaturas. Alicante va a tener entre 32 y 34 grados de máxima de aquí al próximo miércoles, que es hasta cuando está previsto que se extienda la influencia de esta masa sahariana".

Noches complicadas

Y "en el interior se van a rozar prácticamente los 39, incluso los 40 grados se pueden llegar en el Alto Vinalopó". Eso sí, ha destacado que "van a ser especialmente significativas las noches, que van a ser muy calurosas. No solo tropicales, porque superaremos 20 grados ampliamente. Llegaremos a noches ecuatoriales de 25 grados en la madrugada del domingo, en la del lunes...".

Van a ser especialmente significativas las noches, que van a ser muy calurosas. No solo tropicales. Llegaremos a noches ecuatoriales de 25 grados en la madrugada del domingo y el lunes Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así, ha destacado que "va a ser un calor aquí muy mantenido y continuado", por lo que ha recordado la necesidad de ponerse protección solar e hidratarse, porque "van a ser días calor y los que estén disfrutando de las Hogueras en la calle tienen que tener precaución".

Pico cálido

Por su parte desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana han señalado que "estamos teniendo una semana con temperaturas propias de mitad de julio. A partir del sábado se producirá un nuevo ascenso. El pico cálido en nuestro territorio se registrará entre el lunes y el miércoles, con valores muy superiores a los normales de pleno verano".

Y ha explicado que "no es una situación de viento de poniente, por lo que las temperaturas no se van a disparar en el litoral, aunque la combinación de viento y humedad acentuarán la sensación de bochorno. En zonas bajas del interior de lunes a miércoles estarán próximas a 40 ºC".

Un paso de peatones del Postiguet / Héctor Fuentes

Desde Aemet han recordado que "llevamos ya varios días con mínimas que no bajan de 20 °C en el litoral, tanto en zonas rurales como urbanas. El calor nocturno se va a intensificar a partir del domingo, con mínimas de 23-24 °C y humedad alta, lo que acentuará la falta de confort térmico nocturno".

Mínimas y máximas

Las mínimas más altas en la noche del jueves al viernes han sido en Benidorm con 26,6 y Aleta con 25,8, seguidas de Callosa d'en Sarrià y Finestrat con 24, Polop con 23,8, La Nucia y Alicante con 23,7, Calp con 23,6 y Orihuela y Torrevieja con 23,5.

Y las máximas han sido en Benidorm con 35,3 y Altea con 35,2, constatando una jornada muy sofocante en la Marina Baixa. Tras estos registros, según Avamet, figura Villena con 34,4, Finestrat con 34,1, Polop con 33,5, Orxeta y Relleu con 33,3, Agost, Busot y Crevillent con 32,2 y Hondón de los Frailes con 33,1.

Previsión

La previsión de Aemet, para este sábado es de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ligero ascenso o sin cambios.

Habrá viento del nordeste en el litoral, con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte por la mañana; en el interior, viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a predominar la componente este durante las horas centrales.