Indignación entre los padres por la supresión de un aula en Alcoy: "No entendemos que si hay demanda dejen sin plaza a 19 alumnos"

Indignación y rabia. Padres y representantes de la comunidad educativa han mostrado este viernes su rechazo a la supresión del aula de tres años de Infantil del colegio El Romeral que ha dejado sin plaza en este centro a 19 alumnos.

Compromís ha convocado un acto con afectados para anunciar las medidas que van a emprender en las Cortes contra esta decisión, dejando claro los progenitores su incredulidad por la medida finalmente adoptada por la Conselleria de Educación.

Tanto la formación valencianista como el PSOE han anunciado este viernes medidas en las Cortes Valencianas para reclamar la recuperación de la tercera aula de Infantil de tres años de El Romeral. Entre ellas, una Proposición No de Ley (PNL) de los socialistas.

No sabemos que más podemos hacer y parece una decisión totalmente arbitraria, partidaria, política y en contra de la educación pública Pau Vicedo — Padre afectado y miembro del Consejo Escolar de El Romeral

Pau Vicedo, miembro del Consejo Escolar del centro y padre afectado por la medida, ha explicado que "no entendemos que teniendo una demanda, como siempre se había dicho que si había demanda se abriría el aula, no se ha abierto", dejando a 19 alumnos sin plaza.

Vicedo ha recordado que "hemos hecho muchas acciones, hemos recogido más de 1.000 firmas en poco más de día y medio. Hemos enviado escritos, tenemos un informe favorable de Inspección Educativa. Sentimos impotencia porque no sabemos que más podemos hacer y parece una decisión totalmente arbitraria, partidaria, política y en contra de la educación pública".

Pau Vicedo, miembro del Consejo Escolar de El Romeral y padre afectado / Juani Ruz

Por su parte Aránzazu ha explicado que su hijo estaba admitido en la preselección, "pero finalmente se movieron las listas y nos hemos quedado fuera". Y ha manifestado su "impotencia", ya que "aquí nadie está tomando acciones a pesar de todo lo que nos estamos moviendo. Y es muy frustrante y da mucha rabia pensar en el próximo curso, porque la opción más cercana que tenemos ya nos queda bastante lejos".

Y un representante de la Ampa ha lamentado el cierre del aula, alertando que es una medida que atenta contra la libertad educativa y el derecho a la conciliación, destacando que con esta supresión la gente no puede "elegir la educación pública y de calidad que quiere cerca de su casa para poder conciliar, máxime en una ciudad como Alcoy, en que la divergencia entre la oferta pública y la oferta concertada es tan sangrante".

Sentimos impotencia. Es muy frustrante y da mucha rabia pensar en el próximo curso, porque la opción más cercana que tenemos ya nos queda bastante lejos Aránzazu — Madre de un alumno afectado por la supresión del aula de El Romeral

Así, ha señalado que han presentado varios escritos ante la conselleria y en el Síndic de Greuges denunciando esta situación y exigiendo una solución.

Compromís

Por su parte el vicealcalde y líder de Compromís, Àlex Cerradelo, ha comparecido junto a familias afectadas y ha anunciado que la próxima semana registrará una iniciativa en las Cortes Valencianas para exigir la recuperación del aula.

La medida obligará a todos los grupos políticos del parlamento valenciano a posicionarse sobre esta cuestión y, según explican desde la formación, es “la primera de las medidas que impulsaremos para intentar desde todos los ámbitos y con todas las posibilidades revertir esta decisión injusta de la Generalitat del PP”.

Aránzazu, madre de uno de los niños que se ha quedado sin plaza / Juani Ruz

El anuncio llega después de que la Conselleria de Educación publicara el jueves las listas definitivas de admisión escolar para el próximo curso, confirmando la eliminación de esta aula del centro, una decisión que deja fuera a 19 familias.

Además, la supresión de esta unidad afecta gravemente al conjunto de la educación pública de la ciudad y ya ha tenido repercusiones en otros centros educativos, como es el caso de Horta Major donde se ha completado la matrícula.

No se trata de una decisión técnica, sino de una decisión política en contra de la educación pública, una decisión que afecta directamente a 19 familias de Alcoy y que perjudica a nuestra ciudad Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy y líder de Compromís

Cerradelo ha remarcado que “no se trata de una decisión técnica, sino de una decisión política en contra de la educación pública, una decisión que afecta directamente a 19 familias de Alcoy y que perjudica a nuestra ciudad”.

El vicealcalde ha destacado que “durante las últimas semanas hemos visto como el PP atacaba la comunidad educativa y al profesorado, y ahora asistimos a un nuevo desprecio hacia las familias y hacia la educación pública”.

En este sentido, ha anunciado que “llevaremos la reivindicación de las familias a las Cortes Valencianas para que todos los diputados y diputadas tengan que retratarse y decir claramente si están junto a las familias de El Romeral o junto a los recortes de la Generalitat”.

Juani Ruz

Y ha ironizado sobre el posicionamiento del portavoz del PP en el parlamento autonómico, el alcoyano Fernando Pastor, preguntándose: “¿Qué votarán desde el PP? ¿A favor de las familias alcoyanas o a favor de su cargo y su sillón?”.

De hecho, esta iniciativa parlamentaria dará continuidad al trabajo que Compromís ya ha iniciado en las Cortes durante los últimos días, donde el diputado Gerard Fullana ha trasladado el apoyo de la formación a las 19 familias afectadas y ha exigido explicaciones al Partido Popular por una decisión que “limita la educación pública de la ciudad”.

Falta de respuestas

Otra de las críticas, tanto desde Compromís como por parte de las familias, es el silencio de la administración autonómica ante las reivindicaciones. Según afirman, ni la conselleria ni la Dirección General han contestado a ninguno de los intentos de comunicación por parte de las familias.

Explican que han sido numerosas las peticiones de reunión y los correos electrónicos, y no se ha obtenido “ningún tipo de explicación ni la mínima consideración hacia las familias”.

El vicealcalde con un miembro de la Ampa del colegio / Juani Ruz

Tampoco se ha recibido respuesta a los posicionamientos en contra de la decisión por parte del Consejo Escolar y del pleno del Ayuntamiento. Por eso, destacan la importancia de la iniciativa parlamentaria en las Cortes, porque “obligará a la conselleria y a los diputados a responder”.

Críticas al PP de Alcoy

Cerradelo también ha criticado las contradicciones del Partido Popular local y ha recordado que “Carlos Pastor aseguró públicamente que esta aula no se cerraría y hoy queda demostrado que mintió a la ciudadanía alcoyana”. Se ha mostrado contundente y ha señalado que “el PP nos acusó de hacer un discurso alarmista y falso. En cambio, el falso ha acabado siendo el PP”.

El vicealcalde ha incidido en este aspecto, destacando que “después de todo estamos viendo como el portavoz del PP de Alcoy no ha sido capaz de plantarse ante la conselleria para defender a su ciudad. Queda claro que entre el PP y Alcoy, ellos han elegido al PP”.

El vicealcalde de Compromís y representantes de la Ampa y de padres afectados, en el acto celebrado junto al colegio / Juani Ruz

Con todo, desde Compromís han reiterado su apoyo a las familias afectadas y han destacado la movilización ejemplar de toda la comunidad educativa del CEIP El Romeral durante las últimas semanas. La formación considera que la Generalitat "todavía está a tiempo de rectificar una decisión que perjudica al alumnado, a las familias y al conjunto del sistema educativo público de Alcoy".

PSOE

Por su parte el PSPV-PSOE de Alcoy ha anunciado este viernes la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes Valencianas para instar la Conselleria de Educación a dar marcha atrás y garantizar la oferta del centro para el curso 2026-2027.

"La decisión se ha tomado ignorando absolutamente los datos de admisión, que demuestran que hay una demanda suficiente en la ciudad. La reducción de la oferta a solo 40 plazas ha chocado frontalmente con las 58 solicitudes registradas en el centro, hecho intolerable que deja a 18 niños y niñas fuera de su primera opción educativa", ha denunciado el PSOE.

El PP utiliza la bajada de la natalidad como excusa para aplicar su verdadera hoja de ruta, que no es otra que ir dando pasos en el desmantelamiento de la enseñanza pública Lorena Zamorano — Secretaria general del PSPV-PSOE de Alcoy

Además, "la conselleria ha hecho caso omiso tanto al informe favorable de la Inspección Educativa como al posicionamiento del Consejo Escolar Municipal, órganos que defendían mantener el aula y planteaban la reducción de ratios para aprovechar el descenso demográfico, en lugar de eliminar unidades y recortar recursos en la escuela pública".

La secretaria general del PSPV-PSOE de Alcoy, Lorena Zamorano, ha sido muy contundente ante esta nueva agresión institucional provocada por el gobierno del Partido Popular: "El PP utiliza la bajada de la natalidad como excusa para aplicar su verdadera hoja de ruta, que no es otra que ir dando pasos en el desmantelamiento de la enseñanza pública. La enseñanza pública es un pilar fundamental de formación de personas críticas, de igualdad de oportunidades y de cohesión social".

Zamorano ha concluido su valoración afirmando que estos "son valores y principios, todos ellos, que evidentemente la derecha se esmera mucho al destruir".