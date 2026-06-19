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Movilización

Protesta en Tibi por la millonaria reparcelación de Finca Terol

Cerca de un centenar de personas se manifiesta contra el proyecto impulsado por el Ayuntamiento para dotar de servicios la zona de 600 viviendas

Un momento de la movilización

Un momento de la movilización / INFORMACIÓN

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

Un grupo de vecinos se ha manifestado en la tarde de este viernes en el centro de Tibi contra el proyecto de reparcelación y reurbanización de Finca Terol, que supone el pago de entre 40.000 y 80.000 euros por vivienda en tres años.

La movilización, en la que han participado un centenar largo de vecinos, según los organizadores, ha sido convocada por la plataforma ciudadana Pulmón Verde, formada por un grupo de vecinos que se han alzado contra el plan parcial que afecta a esta zona residencial que cuenta con unas 600 viviendas, y que está ahora en fase de exposición pública.

Durante el recorrido, los manifestantes corearon consignas como «¡Contra el pelotazo, Terol da un paso!», «¡Terol unido jamás será vencido!» o «¡No al plan parcial, no a la expulsión!», reflejando el rechazo de una parte de los vecinos al proyecto de urbanización y reparcelación forzosa previsto para Finca Terol, según han explicado desde la plataforma.

Al término de la manifestación, Miguel De Gea, presidente de Pulmón Verde, se dirigió a los asistentes para reafirmar la determinación de la plataforma de continuar la lucha contra el plan parcial.

Expulsión de vecinos

En su intervención, señaló que la organización está dispuesta a emplear todos los medios sociales y jurídicos a su alcance para intentar detener un proyecto que, a juicio de la plataforma, puede conducir a la expulsión de numerosos vecinos de sus viviendas y a graves perjuicios económicos para muchas familias. Asimismo, insistió en un mensaje que fue recibido con aplausos por los asistentes: «Pulmón Verde no se vende». La jornada concluyó lamentando la ausencia del alcalde en la manifestación.

Un momento de la movilización

Un momento de la movilización / INFORMACIÓN

La plataforma considera que la movilización marca el inicio de una nueva etapa de acción ciudadana y anuncia que continuará desarrollando iniciativas informativas, sociales y jurídicas para defender los intereses de los vecinos afectados.

«Pulmón Verde ha echado a andar y no se detendrá hasta ganar», concluyeron los organizadores.

El objetivo de este proyecto es dotar la zona de asfaltado, alcantarillado y otros servicios, pero desde este colectivo advierten de que este proyecto plantea "graves problemas de viabilidad económica".

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Y es que alertan que "no son pocos ya los vecinos que se ven obligados a malvender sus propiedades por no poder afrontar el coste abusivo de la urbanización"; social, ya que "son igualmente varios los vecinos en situación de vulnerabilidad que contemplan con preocupación e incertidumbre su futuro"; y medioambiental, ya que "la urbanización masiva prevista supondría la destrucción de uno de los principales pulmones verdes de la comarca, un espacio natural difícilmente reemplazable".

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