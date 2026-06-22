Aviso amarillo el martes por altas temperaturas: la ola de calor toca techo con noches infernales que rozan los 30 grados y máximas de 39 en Alicante

El verano astronómico ha empezado golpeando con fuerza la provincia de Alicante por la masa de aire sahariano que ha tomado la Península Ibérica. Entre este lunes y el martes se espera que la ola de calor toque techo en la demarcación, aunque no se marchará en toda la semana y se espera un repunte a partir del domingo.

Esta situación está dejando noches auténticamente infernales que rozan los 30 grados, y máximas por el día de casi 40 grados. Y para este martes se ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur, es decir desde l'Alfàs del Pi hasta Pilar de la Horadada.

Un hombre trata de dormir en verano con un ventilador en Alicante / Pilar Cortés

Y es que las noches están siendo una tortura, sobre todo en el litoral y prelitoral. En la noche del jueves al viernes Benidorm alcanzó la mínima más alta con 26,6, es decir noche ecuatorial (también denominada tórrida) al no bajar de 25 grados. El sábado Benidorm registró una mínima 28,2, y el domingo 29,6 grados, rozando lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) denomina de forma oficiosa "noche infernal". Y en la noche del domingo al lunes ha sido Busot donde se ha registrado la mínima más alta con 29,7 grados, según Avamet.

Y el calor va a seguir apretando este martes, por lo que las noches van a continuar siendo una tortura sin ventilador o aire acondicionado. Según ha informado Aemet, el lunes y martes "vamos a tener el pico de este episodio cálido. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente a partir del miércoles, sobre todo en el interior, porque el descenso apenas se notará en el litoral. Es probable un nuevo ascenso a partir del domingo".

Sin poniente

Además, Aemet señala que "no estamos teniendo los valores extremos que otras zonas de España o de Europa occidental, ya que la estabilidad favorece la entrada de brisas del Mediterráneo a partir de mediodía, aunque valores de 33-34 °C en el litoral son muy altos para una situación sin viento de poniente".

Del mismo modo la Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que este lunes y sobre todo el martes se pueden rozar los 40 grados en zonas de interior. Y ha destacado que este lunes se han superado los 35 grados en la ciudad de Alicante, "un valor altísimo para ser junio, más si tenemos en cuenta que no se está registrando con viento de poniente o suroeste, sino con viento del este de componente marítima". Una situación que según la previsión probablemente va a dejar las fiestas de Hogueras más calurosas de la historia en la capital, superando el récord del pasado año.

Esta situación ha llevado a Aemet ha activar para el martes el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de la provincia, que abarca desde l'Alfàs del Pi hasta Pilar de la Horadada, incluyendo las comarcas de la Vega Baja, Baix Vinalopó y parte de l'Alacantí, Marina Baixa y Medio Vinalopó. La alerta se prolongará desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, con máximas que pueden alcanzar los 36 grados.

Mínimas infernales

En la noche del domingo al lunes la mínima más alta, después de la Busot con 29,7, ha sido Benidorm con 28,8; seguida de Crevillent con 28,1; Calp, Agost y Xixona con 27,7; Benissa y Aigües con 27,3 y Alicante con 27,2.

En cuanto a las máximas, el valor más alto ha sido en Villena con 39,3 grados; seguida de Benidorm con 37,7; Cocentaina y Finestrat con 37,5; Gorga con 37,4; Benillup y Callosa d'en Sarrià con 37,2; Cañada y Orxeta con 36,9; y Benimarfull con 36,8 grados.

Previsión

Aemet prevé para este martes en la provincia de Alicante cielo poco nuboso o despejado, con polvo en suspensión. Temperaturas con cambios ligeros; se alcanzarán valores significativamente elevados en zonas del interior y prelitoral. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este al mediodía.

Noticias relacionadas

Y el miércoles se espera cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este al mediodía.