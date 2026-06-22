Estos son los tres nuevos radares que ultima la DGT en Alicante… y dos de ellos son “especiales”

Los radares de tramo se extienden por Alicante. Después de que la Dirección General de Tráfico (DGT) pusiera en marcha el pasado febrero los tres primeros dispositivos de este tipo en la provincia, se espera que otros dos entren en funcionamiento el próximo mes de septiembre, además de otro convencional, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

El objetivo es bajar la siniestralidad y calmar el tráfico con la reducción de la velocidad. En concreto, uno de los radares de tramo ya se está instalando en la autovía de Madrid, la A-31 que une Alicante con el Medio y Alto Vinalopó.

Detalle de uno de los radares de tramo puestos en marcha en la A-31a la altura de Elda / Áxel Álvarez

Los dispositivos se están colocando entre la capital y Monforte del Cid, a la altura del Rebolledo. Se ubican a la altura del polígono de Las Atalayas, en el punto kilométrico 232,5, y antes los enlaces con La Alcoraya y la AP-7 (kilómetro 226), en sentido Madrid.

Las obras ya se están acometiendo en este tramo de la A-31, con la cimentación de hormigón sobre la que se procederá a la instalación y homologación de los dispositivos.

El ministerio también prepara la instalación de un punto de control convencional en la carretera entre Xàbia y Benitatxell

Precisamente en esta autovía se han activado este año dos de los tres primeros radares de tramo de la provincia, entre Monforte del Cid y Elda, uno en cada sentido. Así, la zona controlada por este tipo de dispositivos en esta vía, que se caracteriza por su siniestralidad como consecuencia de su obsoleto trazado y elevada carga de tráfico, abarcará desde Elda-Petrer hasta Alicante.

La tercera área vigilada por estas estaciones de tramo desde el pasado febrero se ubica en la A-7 a la altura de Elche, en dirección Alicante.

Dénia

En cuanto al otro radar de tramo que se va a poner en marcha en la provincia, este se ubica en la CV-725, principal acceso a Dénia desde la AP-7. Así, los dispositivos se emplazarán en sentido Dénia, desde la salida de la AP-7, en el punto kilométrico 1,3, hasta el kilómetro 4,15. Al igual que la A-31, también se trata de una vía que soporta un elevado nivel de tráfico.

Además, se va a instalar otro radar, en este caso convencional, en el kilómetro 7,8 de la CV-740 entre Xàbia y Benitatxell.

Sobre si los dos nuevos radares de tramo se van a instalar por los resultados que han ofrecido los tres instalados en febrero, desde la Jefatura Provincial de Tráfico han explicado que la elección de radares se realiza mediante un análisis de siniestralidad y exceso de velocidad. Y que “la experiencia con radares de tramo esta más que confirmada y sus resultados, no solo en la provincia sino a nivel nacional”.

De cualquier forma, no han podido facilitar datos sobre las multas impuestas hasta ahora por los nuevos dispositivos, al no tener esa información, que se gestiona desde el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizada de León.

Desde febrero

Uno de los radares de tramo puestos en funcionamiento el pasado febrero se ubica la A-7, entre las salidas de Elche Sur y Crevillent, entre los puntos kilométricos 523,360 y 519,200, en dirección Alicante.

Jose Navarro

Y los dos otros radares de tramo están en la A-31. Uno en sentido Alicante entre la salida de Novelda y pasada la de Monforte de Cid, entre los puntos kilométricos 216,550 y 218,900. Y el otro en sentido Madrid, entre Novelda y Elda-Petrer, entre los puntos kilométricos 211,700 y 203,005.

Hay que destacar que este último entre Novelda y Elda-Petrer es el tramo más largo con diferencia de los controlados en la provincia, con más de 8,5 kilómetros donde se vigila la velocidad. El otro de la A-31 abarca 2,35 kilómetros y el de la A-7 entre Elche y Crevillent 4,16 kilómetros. Y los dos nuevos que se van a poner en marcha en septiembre tienen 6,5 kilómetros en el caso de la A-31 y casi 3 kilómetros en el caso de Dénia.

Funcionamiento

Los radares de tramo están operativos desde 2010 en España, aunque en Alicante no han puesto en marcha hasta este año. Se instalan en autopistas, autovías y carreteras convencionales, pudiendo tener varios kilómetros de longitud.

Para advertir a los conductores de la cercanía de un tramo de velocidad controlada, se señaliza con antelación con el panel correspondiente, según refleja la DGT en su web.

Uno de los radares de tramo ya operativos en la A-31 entre Monforte del Cid y Elda / Áxel Álvarez

En realidad no son 'radares' propiamente dichos, como los cinemómetros. Se trata de un sistema de cámaras que graban de forma continua, se identifica la matrícula de cada vehículo a la entrada y a la salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba los tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo.

Cuando la velocidad media del recorrido está por debajo del límite, no hay infracción. Pero si la velocidad media del trayecto supera el límite, se tramita la denuncia de la infracción.