El PP denuncia el "abandono" de la urbanización de Serelles tras rescindirse la obra del puente previsto hace 20 años

"Toni Francés ha convertido el puente de Serelles en el símbolo de 15 años de promesas incumplidas". El PP ha denunciado este lunes el "abandono" de la urbanización de Serelles de Alcoy, alertando de que la rescisión del contrato de las obras de este viaducto que está previsto desde hace 20 años "está frenando importantes inversiones privadas interesadas en finalizar y desarrollar la urbanización", que quedó inacabada por la quiebra de su promotora, Luxender.

Los populares han lamentado que la ruptura del contrato hace que esta infraestructura "vuelve a quedar paralizada después de más de una década de anuncios, licitaciones fallidas y excusas constantes".

"Desde el PP consideramos inadmisible que un gobierno municipal que lleva 15 años al frente del Ayuntamiento siga siendo incapaz de ejecutar una conexión imprescindible para decenas de familias que viven en la urbanización de Serelles", han manifestado en un comunicado.

Estamos ante el mayor ejemplo de incapacidad para gestionar una ciudad. Quince años gobernando Alcoy y todavía no ha sido capaz de construir un puente Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

Carlos Pastor, portavoz del PP en Alcoy, ha apuntado que “estamos ante el mayor ejemplo de incapacidad para gestionar una ciudad. Quince años gobernando Alcoy y todavía no ha sido capaz de construir un puente que él mismo ha utilizado constantemente como arma política contra el Partido Popular”.

Los populares han señalado que "hay que recordar además que la inmensa mayoría de los vecinos afectados compraron sus viviendas precisamente durante los gobiernos socialistas de Toni Francés". Pastor ha destacado que “estamos hablando de 44 familias que adquirieron sus casas cuando el PSOE ya gobernaba Alcoy. Por tanto, Francés no puede seguir intentando responsabilizar al pasado mientras él acumula más de una década de incumplimientos y falsas promesas”.

Unas familias que "además están siendo abandonadas por el propio alcalde Toni Francés que ante este y otros problemas de la urbanización, está mirando hacia otro lado abandonando a estas personas".

"Lamentamos que después de tres intentos fallidos de licitación y con apenas un 4 % de la obra ejecutada, el gobierno municipal continúe vendiendo humo a los vecinos de Serelles. Esta situación está frenando importantes inversiones privadas interesadas en finalizar y desarrollar la urbanización", han agregado.

3,7 millones

El Ayuntamiento de Alcoy aprobó en mayo la resolución por mutuo acuerdo con la adjudicataria del contrato de las obras de construcción del viaducto sobre el Barranc del Cint, en la urbanización de Serelles, que estaba valorado en 3,7 millones de euros. Este proyecto lo debía realizar la promotora Luxender y desde hace casi dos décadas ha estado plagado de contratiempos, víctima del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008.

La rescisión se ha adoptado ante la inviabilidad de continuar la ejecución según el proyecto inicial debido a diferencias técnicas detectadas durante el inicio de los trabajos hace más de un año. Entonces los trabajos no pasaron de labores previas, abonando las primeras dos certificaciones el Consistorio, tras detectarse la necesidad de modificaciones del proyecto, tal y como informó este medio el pasado diciembre.

Esta obra se adjudicó a finales de 2024 y según recogen los informes técnicos, las principales diferencias se centran en el procedimiento constructivo del tablero del puente y las propuestas para su lanzamiento sobre el barranco. Y se ejecuta por el aval incautado a la promotora tras un proceso judicial sobre la intervención de este dinero.