Simulacro de incendio forestal entre la Font Roja y Els Plans con helicóptero y dron incluidos a petición de los vecinos

Simulacro de incendio forestal entre la Font Roja y Els Plans en Alcoy, a petición de vecinos de la urbanización El Estepar. Un ejercicio que incluyó la evacuación y confinamiento de distintas áreas de la zona residencial, donde hay un centenar de viviendas en una zona rural con grandes pinadas.

El Departamento de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Alcoy llevó a cabo este simulacro en la mañana del pasado domingo 21 de junio. La actuación se realizó a petición de los propios vecinos de la zona, con el objetivo principal de poner en práctica y evaluar el Plan de Autoprotección de la urbanización ante posibles situaciones de riesgo.

El ejercicio contó con la participación coordinada de numerosos cuerpos de seguridad y emergencias, incluyendo a la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil, el servicio 112, los agentes medioambientales, los bomberos, los bomberos forestales, la Agrupación Contra Incendios Forestales (ACIF), Protección Civil y los residentes del área afectada.

Este tipo de ejercicios son fundamentales para poner a prueba nuestros protocolos y mejorar la respuesta conjunta de todos los operativos ante una emergencia real, garantizando así la seguridad de la ciudadanía Raül Llopis — Concejal de Emergencia Climática de Alcoy

Además, el dispositivo dispuso del apoyo aéreo de un helicóptero y del dron de los bomberos para la supervisión y el seguimiento táctico, según ha informado este lunes el Consistorio.

La alerta del simulacro se inició a las 11.08 horas, recreando un accidente en la autovía A-7 que une Alicante y Alcoy por Alcoy que provocaba un incendio con rápida propagación hasta llegar a la urbanización del Estepar.

Siguiendo las instrucciones establecidas en el protocolo, los equipos de emergencia procedieron a confinar una de las áreas de la zona residencial, mientras que otra parte fue evacuada ordenadamente siguiendo la señalización correspondiente.

Puesto de mando avanzado

Durante la intervención, se instaló un Puesto de Mando Avanzado (PMA) donde los vecinos pudieron observar de primera mano cómo se coordinan y se ejecutan las actuaciones en este tipo de incidencias.

El concejal de Emergencia Climática, Raül Llopis, ha destacado la importancia de este tipo de acciones y ha agradecido la colaboración de todas las partes implicadas. El regidor ha explicado que "este tipo de ejercicios son fundamentales para poner a prueba nuestros protocolos y mejorar la respuesta conjunta de todos los operativos ante una emergencia real, garantizando así la seguridad de la ciudadanía".

Y ha añadido que "trabajar codo con codo con los vecinos nos permite estar mucho más preparados y concienciados para actuar con rapidez y eficacia para proteger el entorno y a las personas".