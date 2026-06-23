A la cuarta va la vencida para salvar 4 millones de fondos europeos: una empresa opta a rehabilitar el barrio de la Font Dolça

A la cuarta parece que por fin va a la vencida. El Ayuntamiento de Alcoy ha informado este martes una empresa alcoyana ha presentado una oferta para hacerse cargo del proyecto de rehabilitación energética del barrio de la Font Dolça, cuyo plazo de presentación finalizó este jueves.

Así, de concretarse la adjudicación, se van a poder salvar 4 millones de euros de fondos europeos que peligraban después de tres concursos desiertos y haber logrado una prórroga en los plazos por parte del Gobierno central para intentar la licitación una cuarta vez.

Reunión del alcalde y la edil de Urbanismo con los vecinos de Font Dolça en mayo / INFORMACIÓN

Precisamente la única empresa que se ha presentado es Gestaser, la misma que está llevando a cabo una actuación "gemela" en el barrio Sagrado Corazón, dotado con 5,5 millones con fondos europeos.

La obra de la Font Dolça cuenta con un presupuesto de 4,2 millones de euros y supone una intervención histórica para la ciudad. Incluye intervenciones profundas en 17 edificios con 166 viviendas construidas en los años 50, con trabajos como la eliminación del amianto de los tejados, la impermeabilización y sellado térmico de las fachadas mediante el sistema SATE, el cambio de carpintería exterior y la apuesta por las energías renovables.

Nunca se había renunciado a llevar adelante esta actuación. En breve esperamos la esperada rehabilitación sea una realidad que mejore sustancialmente la eficiencia energética y el día a día de los vecinos Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

Una vez se ha cerrado el plazo para presentar ofertas, el Consistorio iniciará ahora los trámites administrativos correspondientes para evaluar la propuesta, comprobar que cumple con todos los requisitos y formalizar la adjudicación del proyecto.

En el momento en que concluya este proceso, podrán comenzar las obras, que tienen un plazo de ejecución de 10 meses y se extenderán durante el año 2027.

La concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha considerado muy positivo que sea una empresa local la que opte a transformar la vida de estas familias. La regidora ha explicado que "este nuevo paso consolida el compromiso del gobierno municipal con la Font Dolça y demuestra, tal y como se había trasladado al vecindario, que nunca se había renunciado a llevar adelante esta actuación. En breve, esperamos, la esperada rehabilitación sea una realidad que mejore sustancialmente la eficiencia energética y el día a día de los vecinos y vecinas".

Juani Ruz

El PP había criticado en mayo que el Ayuntamiento no hubiera devuelto el dinero adelantado por los vecinos para el proyecto tras fracasar la tercera licitación, aclarando el ejecutivo que no daba por perdida la obra y que buscaba un cuarto concurso que requería del visto bueno de una ampliación de los plazos de los fondos europeos por parte del Ministerio de Hacienda.

Camino complicado

El camino hasta esta nueva licitación ha sido complejo debido a la situación general del sector de la construcción en toda España, marcado por la falta de mano de obra y de materiales, hecho que provocó que los procesos anteriores quedaran desiertos, tanto en la adjudicación conjunta en dos ocasiones como en la posterior división por lotes en la tercera, según el ejecutivo municipal.

Tanto en el caso del Sagrado Corazón como en el de Font Dolça, los proyectos cuentan con financiación europea en un 84 %, a lo que hay que sumar aportaciones del Ayuntamiento de Alcoy (10 %), de la Generalitat Valenciana (5 %) y de los vecinos beneficiarios (1 %), siendo la inversión media por vivienda de 25.000 euros. Así, los dueños pagan solo entre 100 y 300 euros por casa.

En total la inversión entre ambos proyectos alcanza los 11 millones de euros, afectando las obras de Sagrado Corazón, que están marcha desde hace meses, a 18 bloques y 208 viviendas de la Zona Nord.