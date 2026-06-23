Las hogueras caldean la segunda noche de San Juan más cálida desde 1950

La segunda noche de San Juan más cálida desde al menos 1950 en la provincia. Y no por las hogueras de las playas y en las ciudades.

La ola de calor que caldea desde hace días Alicante se prevé que deje la noche de San Juan más cálida desde 2003, cuando se batió el récord desde que hay datos, que es desde 1950. Y posiblemente en la capital las fiestas de Hogueras pasen a ser las más calurosas de la historia, hito que se marcó ya en 2025.

La jornada de este martes vuelve a ser de mucho calor en la provincia, cuyo litoral sur, desde la Marina Baixa hasta la Vega Baja, está en aviso amarillo por alta temperaturas, que han alcanzado su máxima en Villena con 38,1 grados, según la red de Avamet.

Paraguas para protegerse del sol este martes durante las Hogueras de Alicante / Pilar Cortés

Y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha apuntado este martes que "los últimos días están siendo muy cálidos y la previsión es que la noche de San Juan también lo sea. En el promedio de la Comunitat Valenciana, con datos desde 1950, la noche de San Juan más cálida fue la del año 2003. Es probable que esta de 2026 sea la segunda más cálida de la serie".

Hogueras

Del mismo modo, desde Aemet también apuntaron el domingo que si se considera el período de 5 días del 20 al 24 de junio, que son las fiestas de Hogueras de Alicante, con los registros del sábado y el domingo "y con la previsión hasta el miércoles, la temperatura media de estas fiestas de 2026 será la más alta desde que tenemos registros", algo que posiblemente se confirme entre el miércoles y el jueves.

En la capital la máxima ha sido de 34,6 en El Rebolledo, aunque en lo que respecta al casco urbano se ha quedado en 33,9 grados, según la red de Avamet.

En la provincia, además de valor más alto registrado en Villena con 38,1, destacan también los 37,4 de Pedreguer y Pego, 37,3 de Planes y Crevillent, 37,1 de Beneixama, 37 de Cocentaina y Xàbia, 36,9 de Benidorm y 36,5 Alcoy.

En cuanto a las mínimas, ha vuelto a ser una noche muy complicada para conciliar el sueño, con noche ecuatorial (también llamada tórrida) con el mercurio sin bajar de los 25 grados en muchos puntos del litoral y prelitoral.

La playa del Postiguet es un punto obligado para combatir el calor / Pilar Cortés

La mínima más alta ha sido de Benidorm con 28,6 grados, seguida de Crevillent con 27,8, Alicante con 27,3, Busot con 27, Calp con 26,8, l'Alfàs del Pi con 26,6, La Nucia con 26,5, Orihuela con 26,4 y Benissa y Aigües con 26,3 grados.

Este martes estaba previsto que fuera el pico junto al lunes de esta ola de calor por la llegada de una masa de aire sahariano, por lo que en los próximos días las temperaturas darán un respiro muy ligero, aunque seguirá apretando calor.

Previsión

Aemet prevé para este miércoles en la provincia cielo despejado, excepto algún intervalo de nubes bajas en puntos del litoral por la mañana. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este al mediodía.

Y el jueves se espera cielo despejado o poco nuboso, excepto intervalos de nubes bajas en puntos del litoral por la mañana e intervalos de nubes altas en cualquier punto por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componentes sur y este al mediodía.