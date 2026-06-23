Restricciones y cortes de agua en una megaurbanización de 600 viviendas de Tibi en plena ola de calor

Una de las mayores urbanizaciones de la provincia de Alicante está sufriendo serios problemas de suministro de agua, sin poder regar ni llenar piscinas, con un hilo de agua en el grifo en muchos casos... o ni eso. Finca Terol, una zona residencial de Tibi con más de 600 viviendas, lleva semanas con el grifo casi cortado. Una situación que ha generado un gran malestar y preocupación en el vecindario, cuando además la provincia está inmersa en la primera ola de calor del verano.

Según explican fuentes municipales y vecinales, esto se debe a que el pozo que abastece a la urbanización, cuya red es privada, da un menor caudal al encontrarse a un nivel más bajo que otros años, lo que se une a que el depósito regulador de la urbanización es pequeño, de solo 500 metros cúbicos, por lo que no permite almacenar grandes cantidades de agua.

El depósito de Finca Terol, cuya capacidad es insuficiente para dar servicio en verano / Juani Ruz

Y a esto hay que añadir la llegada de la temporada estival, con una mayor población y un mayor consumo de agua por piscinas y riego.

Esta situación, tras semanas con advertencias para restringir el consumo a lo estrictamente necesario por parte de la comunidad de propietarios, ya que salía más agua del depósito de la que entraba desde el pozo, su nivel ha llegado a ser crítico.

Esto llevó la pasada semana a una reducción de la presión por parte de la empresa suministradora que ha hecho que en la zona alta de la urbanización se hayan quedado sin agua varios días, aunque el lunes la comunidad de propietarios informó de que la empresa ha comunicado que ha ido subiendo la presión del agua poco a poco, y que una de las soluciones que se están adoptando es una aportación extraordinaria del Ayuntamiento, que por ahora solo se realiza los fines de semana.

El Ayuntamiento recuerda que se trata de una red privada y que la solución definitiva la dará el proyecto de reurbanización al que se oponen muchos vecinos por su alto coste

De cualquier forma, este martes vecinos han vuelto a quedarse sin agua, por lo que la situación sigue siendo muy complicada, sobre todo para las viviendas que carecen de depósitos de almacenamiento de agua. O si no, sale en muchos casos un hilillo de agua que por ejemplo es insuficiente para ducharse.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento han recordado que no gestiona el pozo que abastece actualmente a Finca Terol ni dispone de los derechos de aprovechamiento del mismo, ya que estos corresponden a la empresa suministradora, Hidraqua, que es la titular del pozo de la Sarganella, y el abastecimiento actual responde a un contrato privado entre la Comunidad de Propietarios de Finca Terol y la mercantil.

Solución de 51 millones

La solución definitiva para este problema que no es nuevo en la urbanización, aunque este año se ha visto agravado, vendrá con la reparcelación y reurbanización de Finca Terol, un proyecto de 51 millones de euros que está en fase de exposición pública para dotar de servicios y acabar con las deficiencias que presenta por su desarrollo irregular, con muchas viviendas sin conexiones a la luz y sin contar ninguna con alcantarillado.

El Ayuntamiento tiene que buscar una solución ya, no podemos esperar a que se ejecute el proyecto de urbanización, que tardará varios años Encarni Pérez — Presidenta de la Asociación de Vecinos de Finca Terol

De media cada casa tendrá que pagar entre 40.000 y 80.000 euros en tres años, lo que ha generado un gran rechazo vecinal al ser una gran cantidad de dinero en poco tiempo. Este proyecto incluye las infraestructuras de abastecimiento necesarias, pasando a formar parte de la red municipal.

Asociación de vecinos

Desde la Asociación de Vecinos de Finca Terol su presidenta Encarni Pérez han reclamado que al Ayuntamiento "que tiene que buscar una solución ya, no podemos esperar a que se ejecute el proyecto de urbanización, que tardará varios años".

Así, ha lamentado además que desde su depósito se abastece también a otra urbanización, Pinares del Río, a la que no se le ha aplicado ninguna restricción, algo que no entienden.

Los cortes de agua es una forma de presionar a los vecinos para que urbanicemos de la forma que el Ayuntamiento lo ha planteado Encarni Pérez — Presidenta de la Asociación de Vecinos de Finca Terol

Y también han lamentado que el Ayuntamiento obtuvo una subvención de 700.000 euros para llevar agua desde el pozo del Llosar hasta el depósito de les Casetes, a muy poca distancia del depósito que abastece a Finca Terol, que si se hubiera conectado, habría contribuido a solucionar provisionalmente el problema. Pérez también señala que otra solución sería construir otro depósito auxiliar que funcionara para abastecer el agua mientras el existente se llena.

También ha apuntado que estos cortes "es una forma de presionar a los vecinos para que urbanicemos de la forma que el Ayuntamiento lo han planteado".

Comunidad de propietarios

Por su parte desde la Comunidad de Propietarios su presidenta M. José Gambín ha recordado que solo hay un contador general y toda la red interna es privada, por lo que su gestión es de la comunidad. Y en la última asamblea se acordó, ante el bajo nivel del agua, restringir el consumo solo al "domiciliario", sin piscinas ni riego. "El depósito es insuficiente en verano. Sale más agua de la que entra desde hace muchos años".

El depósito es insuficiente en verano. Sale más agua de la que entra desde hace muchos años M. José Gambín — Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Finca Terol

Eso sí, Gambín ha señalado que este año el problema que se ha empezado a detectar en mayo "no se ha debido a un mayor consumo, ya que ha sido un consumo normal" por lo que lo vinculan a un problema con el acuífero. Y también ha lamentado que a la urbanización Pinares del Río no se les haya aplicado restricciones con la "excusa" de que su consumo es mucho menor. Y ha insistido en la necesidad de ahorrar agua.

Ayuntamiento

El Ayuntamiento ha explicado a INFORMACIÓN que el sistema actual "tiene limitaciones técnicas evidentes y el consumo en verano supera con frecuencia la capacidad ordinaria de la infraestructura existente. El pozo de la Sarganella tiene una capacidad limitada de extracción, situada aproximadamente entre 600 y 700 metros cúbicos diarios, mientras que el depósito existente cuenta con una capacidad de 500 metros cúbicos".

Los problemas no se han debido a un mayor consumo, ya que ha sido un consumo normal M. José Gambín — Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Finca Terol

Y "durante los meses de invierno, la demanda suele situarse entre 100 y 200 metros cúbicos diarios. Sin embargo, en verano, especialmente a partir de finales de junio, el consumo puede alcanzar picos de entre 500 y 800 metros cúbicos diarios".

"Este fuerte incremento genera un desajuste entre la capacidad del sistema y la demanda real, provocando bajadas de presión, niveles críticos en los depósitos y riesgo de cortes en distintas zonas de la urbanización".

De cualquier forma, el Ayuntamiento insiste en que el problema no se debe únicamente al aumento de población durante el verano. También influyen determinados usos no esenciales del agua potable, como el llenado de piscinas, el riego intensivo de jardines o huertos y otros consumos que tensionan el sistema en los meses de mayor demanda.

Pleno

El equipo de gobierno abordó el pleno del pasado 10 de junio el abastecimiento de agua en Finca Terol "ante los problemas registrados en las últimas semanas y las reiteradas tensiones derivadas del actual sistema de abastecimiento".

A pesar de insistir el Consistorio que no gestiona el pozo y el suministro depende de un contrato privado entre la urbanización e Hidraqua, "el Ayuntamiento ha reiterado que no va a mirar hacia otro lado. El equipo de gobierno mantiene una labor activa de mediación entre las partes, revisión de datos, coordinación institucional y apoyo a la comunidad de propietarios, con un objetivo claro: evitar que los vecinos y vecinas sufran cortes de agua".

Juani Ruz

El Ayuntamiento ha mostrado su respaldo a que la comunidad de propietarios "adopte medidas internas de racionalización del consumo, de acuerdo con su contrato con Hidraqua y con las decisiones que correspondan en el ámbito comunitario".

"Entre las medidas que ya se han planteado en el seguimiento realizado con la Comunidad se encuentran la llamada al uso de consumos responsables por parcela en los meses críticos, el control del llenado de piscinas con agua de la red, la aplicación de tarifas (aprobadas ya en junta con diferentes tramos) ante consumos excesivos y la vigilancia frente a posibles conexiones irregulares o situaciones de morosidad".

El Ayuntamiento "recuerda que el agua potable debe destinarse prioritariamente al consumo humano y a los usos esenciales".

Aportaciones extraordinarias

En el pleno municipal también se abordó la relación con Hidraqua y las dificultades generadas por las peticiones de aportación de caudal de apoyo al Ayuntamiento.

Según se expuso, "el convenio contempla una aportación municipal de apoyo a las viviendas que cuenta con la autorización preceptiva. Sin embargo, el Ayuntamiento ha mostrado su preocupación porque, en los últimos años, la empresa ha solicitado inyecciones de agua en fechas cada vez más tempranas, incluso antes del periodo ordinario de mayor demanda", según ha explicado el ejecutivo municipal.

El equipo de gobierno ha señalado que está revisando de forma exhaustiva los datos de consumo facilitados por la empresa, así como las circunstancias concretas de los episodios recientes de falta de suministro o bajadas de presión. En este sentido, se explicó que uno de los cortes de las últimas semanas no estuvo provocado por falta de agua, sino por una avería eléctrica en instalaciones vinculadas al sistema de la empresa.

Acceso a la Finca Terol con el mapa de la gigantesca urbanización / Juani Ruz

El Ayuntamiento reclama "claridad sobre el funcionamiento del pozo, las inversiones realizadas en las infraestructuras existentes, el uso de los caudales y el destino del agua suministrada, especialmente en un contexto en el que se está pidiendo al municipio que aporte agua de apoyo".

Asimismo, "se están explorando vías de coordinación con el Ayuntamiento de Agost, término municipal en el que se ubica el pozo de la Sarganella, con el fin de avanzar en la mediación y buscar soluciones institucionales".

Parches en verano

Por otra parte, el Ayuntamiento de Tibi ha insistido en que "la solución definitiva no puede depender de parches cada verano. La solución estructural pasa por culminar el proceso de regularización de Finca Terol mediante el Proyecto de Urbanización y Reparcelación, vinculado al correspondiente planeamiento, que tiene la aprobación para que se suministre el agua suficiente al sector".

Joaquín, un vecino de la zona alta, donde más se sufre la falta de agua, junto a un depósito con el que almacena agua de lluvia / Juani Ruz

"Este proceso permitirá dotar a la urbanización de las infraestructuras necesarias, entre ellas un depósito propio y una red de distribución adecuada, sectorizada y preparada para una gestión eficiente del servicio. Una vez ejecutadas y recepcionadas las obras, las infraestructuras podrán integrarse en el sistema público municipal conforme a la normativa vigente".

“El Ayuntamiento no gestiona el pozo ni el contrato privado entre la Comunidad e Hidraqua, pero sí está haciendo seguimiento, mediando y trabajando para que los vecinos no se queden sin agua. La solución definitiva pasa por la urbanización, la reparcelación y unas infraestructuras adecuadas. Mientras tanto, la responsabilidad en el consumo es imprescindible”, han agregado desde el equipo de gobierno.