Alcoy amplía hasta septiembre de 2026 las obras de Serelles tras hallarse servicios ocultos y roca imprevista en el subsuelo

El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado en Junta de Gobierno Local la ampliación del plazo de ejecución de las obras de reposición de un tramo del cauce y de mejora de la conectividad ecológica de los barrancos en la urbanización de Serelles. La nueva fecha de finalización se fija en el 2 de septiembre de 2026 y responde a incidencias técnicas sobrevenidas ajenas a la empresa adjudicataria. Los contratiempos corresponden a líneas eléctricas, de telecomunicaciones o terreno rocoso.

Según consta en el expediente municipal, durante las primeras fases de excavación se han localizado redes subterráneas de baja tensión, conducciones de gas natural, telecomunicaciones y abastecimiento de agua no reflejadas en el proyecto original de la urbanización. A ello se suma la aparición de roca no prevista en el terreno, lo que ha obligado a replantear parte de los trabajos de movimiento de tierras. Tanto la dirección facultativa como el ingeniero municipal han emitido informe favorable a la ampliación del plazo.

Las obras, adjudicadas por cerca de 900.000 euros y financiadas mediante avales ejecutados a la antigua mercantil urbanizadora, tienen como objetivo restituir la realidad física y orográfica del entorno y garantizar la permeabilidad ecológica de los barrancos, en cumplimiento de las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2009, posteriormente ratificadas por el Tribunal Supremo en 2015.

Herencia del PP

La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha vinculado el desarrollo de estas actuaciones a la herencia urbanística del pasado en la zona de Serelles, y ha señalado que se trata de una intervención compleja derivada de decisiones adoptadas hace cerca de dos décadas. En este sentido, ha afirmado que la situación actual responde a la planificación y ejecución urbanística atribuible a gobiernos anteriores del Partido Popular, y ha lamentado que la ciudadanía siga soportando todavía hoy las consecuencias en forma de inversión de recursos públicos y prolongación de los plazos. Asimismo, ha defendido que el actual ejecutivo local continúa trabajando para resolver estos problemas heredados y recuperar el entorno natural conforme a la legalidad vigente.

Puente

Paralelamente, el Consistorio ha actualizado la situación del proyecto del puente de Serelles, cuyo contrato fue resuelto de mutuo acuerdo el pasado mes de mayo tras detectarse incompatibilidades técnicas que impedían su ejecución conforme al diseño original. Entre ellas, la presencia de una línea de media tensión que afectaba al gálibo necesario para el procedimiento constructivo, lo que habría obligado a una modificación sustancial del contrato no permitida por la legislación vigente.

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Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de revisión técnica con el objetivo de proceder a una nueva licitación en los próximos meses. El Ayuntamiento prevé actualizar y unificar actuaciones para mejorar la conexión viaria prevista en la zona y optimizar los plazos de ejecución del conjunto de las obras en Serelles.